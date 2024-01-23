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Türkiye - Körfez hattında önemli temas! Bakan Bayraktar, BAE Yatırım Bakanı ve İran Petrol Bakanı Javad ile görüştü: Enerjide işbirliği masada

Türkiye - Körfez hattında önemli bir temas gerçekleşti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar BAE Yatırım Bakanı Muhammed Hasan es-Suveydi ile görüştü. Görüşmede iki ülkenin enerjide işbirliğine yönelik yol haritası masaya yatırıldı. Öte yandan Bakan Bayraktar, İran Petrol Bakanı Javad Owji ile iki ülkenin enerji işbirliğine dair konuları ele aldı.

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Giriş Tarihi 23 Ocak 2024, 14:29 Güncelleme 23 Ocak 2024, 18:20
Türkiye - Körfez hattında önemli temas! Bakan Bayraktar, BAE Yatırım Bakanı ve İran Petrol Bakanı Javad ile görüştü: Enerjide işbirliği masada

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Yatırım Bakanı Muhammed Hasan es-Suveydi ile bir araya gelerek, iki ülkenin enerjide işbirliğine yönelik yol haritasını görüştü.

Bakan Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, BAE Yatırım Bakanı ve ADQ CEO'su es-Suveydi ile Bakanlıkta görüştüğünü bildirdi.

Bakan Bayraktar, "Görüşmemizde, geçtiğimiz yıl iki ülke arasında imzalanan enerji anlaşmalarının somutlaştırılmasına yönelik izlenecek yol haritasını ele aldık. Enerji alanında yeni projelerle ilişkilerimizi güçlendirecek, birlikte bölgesel işbirliğimizi daha da ileriye taşıyacağız." ifadesini kullandı.



PEŞ PEŞE KRİTİK TEMASLAR
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İran Petrol Bakanı Javad Owji ile iki ülkenin enerji işbirliğine dair konuları ele aldı.

Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Owji ve beraberindeki heyet ile Bakanlıkta bir araya geldiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Derin ilişkilere sahip olduğumuz İran ile enerji alanındaki işbirliğimizi daha da ileri taşıma konusundaki kararlılığımızı dile getirdik. Özellikle doğal gaz alanında işbirliğimizin yeni dönemde daha geniş çerçevede ele alınması gerektiğini ifade ettik."

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