Türkiye - Körfez hattında önemli temas! Bakan Bayraktar, BAE Yatırım Bakanı ve İran Petrol Bakanı Javad ile görüştü: Enerjide işbirliği masada

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Yatırım Bakanı Muhammed Hasan es-Suveydi ile bir araya gelerek, iki ülkenin enerjide işbirliğine yönelik yol haritasını görüştü. Bakan Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, BAE Yatırım Bakanı ve ADQ CEO'su es-Suveydi ile Bakanlıkta görüştüğünü bildirdi.



Bakan Bayraktar, "Görüşmemizde, geçtiğimiz yıl iki ülke arasında imzalanan enerji anlaşmalarının somutlaştırılmasına yönelik izlenecek yol haritasını ele aldık. Enerji alanında yeni projelerle ilişkilerimizi güçlendirecek, birlikte bölgesel işbirliğimizi daha da ileriye taşıyacağız." ifadesini kullandı.





PEŞ PEŞE KRİTİK TEMASLAR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İran Petrol Bakanı Javad Owji ile iki ülkenin enerji işbirliğine dair konuları ele aldı.



İran Cumhurbaşkanı Sayın İbrahim Reisi'nin Ankara ziyareti öncesi İran Petrol Bakanı Sayın Javad Owji ve beraberindeki heyet ile Bakanlığımızda bir araya geldik.



Derin ilişkilere sahip olduğumuz İran ile enerji alanındaki iş birliğimizi daha da ileri taşıma konusundaki… pic.twitter.com/wYyszmTc0x — Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) January 23, 2024 Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Owji ve beraberindeki heyet ile Bakanlıkta bir araya geldiğini belirterek, şunları kaydetti: