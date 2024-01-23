Son dakika: Resmi Gazete’de yayımlandı! BDDK’dan hesap limit artışı kararı

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK), " Mevduat ve Katılım Fonu nun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliği"nde değişikliğe gitti.

Buna göre, katılma hesapları için sözleşme türüne göre ayrı havuz oluşturma imkanı sağlanmasına onay verilirken, "Mevduat ve Katılım Fonu" ile ilgili yönetmelikte değişiklik yapılarak günlük birim değerler hesaplama tablosu kaldırıldı.