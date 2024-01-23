Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor. Milyonlarca kişinin gözü kulağı enflasyon oranlarına çevrildi. TÜİK'in TEFE TÜFE oranlarını açıklamasıyla birlikte bu ay yapılacak kira zammı da belli olacak. Peki Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? 2024 TÜİK TEFE TÜFE enflasyon oranları belli oldu mu? İşte detaylar...
TÜİK OCAK AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde paylaşıyor. Ancak hafta sonuna denk gelen günlerde bir sonraki pazartesi günü açıklanıyor. Buna göre; Ocak ayı enflasyon rakamları 5 Şubat 2024 Pazartesi günü saat 10.00'da belli olacak.
2023 ARALIK AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon kasımda aylık bazda yüzde 2,93 olurken, yıllık bazda yüzde 64,77 olarak gerçekleşti.