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Mini EYT kadrosu çıktı! 50 ila 55 yaşındakilere 2 maddeli erken emeklilik listesi geldi! 12 aylık staj sigortası olanlar...

Türkiye'de anneler için doğum borçlanması süreci, staj sigortasının sunduğu avantajlarla birleşerek daha cazip bir hale geliyor. Genellikle borçlanma veya sigorta başlangıcı olarak kabul edilmeyen staj sigortası, annelerin staj veya çıraklık dönemlerinin ardından doğan çocukları için borçlanma yapmalarına imkan tanımaktadır. Peki, staj borçlanması nasıl yapılır? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 23 Ocak 2024, 11:22 Güncelleme 23 Ocak 2024, 11:22
Mini EYT kadrosu çıktı! 50 ila 55 yaşındakilere 2 maddeli erken emeklilik listesi geldi! 12 aylık staj sigortası olanlar...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mevzuatına göre emeklilik hakkı elde etmek isteyen bireyler, belirli şartları yerine getirmek zorundadır. Bu şartlar genellikle yaş, prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi gibi kriterleri içermektedir. Ancak, bazı durumlarda staj ve çıraklık süreçlerinin borçlanılması da emeklilik hakkı elde etmek isteyenler için önemli bir imkan sunmaktadır.

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in haberine göre, bu şartlar, çalışma koşullarına göre değişebilir. Hizmet akdi ile çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu (4A) sigortalıları olarak kabul edilirken, kendi namına çalışanlar veya isteğe bağlı sigorta primi ödeyenler ise Bağ-Kur (4B) sigortalılarıdır. Kamuda çalışanlar ise emekli sandığına tabi (4C) çalışanlar olarak sınıflandırılırlar.

Staj İçin 2 İstisna Var

Staj ve çıraklık dönemlerinde sigorta yapılır ve iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı koruma sağlanır. Ancak, bu dönemler emeklilik hesabında başlangıç olarak kabul edilmez ve prim günleri eklenmez. Ancak, bazı istisnalar bu kuralın dışındadır. Avukatlar staj sürelerini borçlanabilirken, anneler için de başlangıç olarak kabul edilme durumu söz konusudur.



Borçlanma Yolu ile Prim Kazanma

Prim günlerini tamamlarken, genellikle fiilen çalışmanız ve prim ödemeniz gerekmektedir. Ancak bazı istisnalarla borçlanma yoluyla da prim kazanabilirsiniz. Örneğin, erkekler askerlik sürelerini borçlanarak satın alabilirler. Ayrıca yurt dışında yaşayan gurbetçiler de yurt dışındaki sürelerini borçlanarak prim kazanabilirler. Erkeklerin askerlikleri, sigorta başlangıcından önce yapılmışsa, borçlanma işlemi işe giriş tarihini geri çekebilir. Bu sayede erkek sigortalılar emeklilik için gereken prim gün sayısını daha hızlı bir şekilde tamamlayabilirler.

Borçlanma işlemi için işe giriş tarihi büyük önem taşır. Bu tarihe göre kaç gün borçlanmanız gerektiği ve sigorta başlangıcınızın ne kadar geriye çekilebileceği belirlenir. Anneler ise doğumdan sonraki süreleri borçlanarak toplamda 3 çocuk için 6 yıl, yani 2160 gün kazanabilirler. Her bir çocuk için 720 gün borçlanma hakkına sahiptirler. Burada, ihtiyacınıza göre kaç gün borçlanmanız gerekiyorsa o kadar günü borçlanabilirsiniz.

Staj Sigortası Geçerli mi?

Doğum borçlanması konusunda bazı önemli detaylar vardır ve annelere ikinci ve hatta üçüncü bir avantaj sunabilir. Normal şartlarda, staj sırasında veya çıraklık dönemindeki sigorta primleri emeklilik hesaplamalarında başlangıç olarak kabul edilmez. Ancak anneler için doğum borçlanması durumunda staj sigortası başlangıç olarak kabul edilir.

Bu da annelere staj veya çıraklık sonrası doğan çocukları için borçlanma yapma imkanı tanır. Başka bir avantaj ise sigorta başlangıcının geriye çekilebilmesidir. Eğer staj veya çıraklık döneminde sigortalı olarak çalışmaya başladıysanız ve bu dönemler ile doğumlar arasında bir zaman dilimi varsa, bu doğumları borçlandığınızda sigorta başlangıcını geri çekebilirsiniz.

Borçlanma Nasıl Ödenir?

Borçlanma işlemi, belirli bir miktar ödeme yaparak gün satın alma şeklinde gerçekleşir. Borçlanma miktarını siz belirleyebilirsiniz ve genellikle brüt asgari ücretin yüzde 32'si ile 7.5 katı arasında bir rakam seçebilirsiniz. Borçlanma işlemi emeklilik için gerekli prim günlerini tamamlamak isteyenler için önemli bir seçenek olabilir.

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