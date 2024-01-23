İŞKUR ödemeyi artırdı: İş öğrenen gence ayda 18.702 TL!

İŞKUR'un işbaşı eğitim programları ile gençler iş tecrübesi kazanırken, harçlık da alıyor, ardından da istihdam kapısı açılıyor. İşveren de bu programlar ile işe alacağı kişiyi işbaşında yetiştirme ve doğru personel bulma olanağına kavuşuyor.
İŞKUR'un işbaşı eğitim programları ile gençler iş tecrübesi kazanırken, harçlık da alıyor, ardından da istihdam kapısı açılıyor. İşveren de bu programlar ile işe alacağı kişiyi işbaşında yetiştirme ve doğru personel bulma olanağına kavuşuyor.
İŞKUR, işbaşı eğitim programlarında, katılımcılara ödenecek harçlık tutarını artırdı. Günlük ödeme iş arayan statüsündeki vatandaşlar için 653,93, lise ve altı örgün eğitime devam eden öğrenciler için 490,95, diğer öğrenciler için 653,93, işsizlik ödeneği alanlar için 326,97 liraya yükseltildi. Geleceğin mesleklerinde düzenlenen programlarda ise günlük ödeme 719,32 liraya çıkarıldı.
3-9 AY SÜRÜYOR
İşbaşı eğitim programları bilişim ve imalat sektörlerindeki işyerlerinde en fazla 6, diğer sektörlerde 3 ay sürüyor. 18-29 arası gençlerin katılabildiği siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda düzenlenen programlar ise en fazla 9 ay olarak uygulanıyor.
İşbaşı eğitim programları haftada 6 günü aşmamak kaydıyla planlanabiliyor. İmalat sektöründe düzenlenen işbaşı öğretim programına katılan genç günlüğü 653,93 liradan ayda (26 gün) 17 bin 2 lira 18 kuruş alabiliyor. 6 ayda ödenen toplam harçlık ise 102 bin 13 lirayı buluyor. Geleceğin mesleklerindeki programlara katılanlar ise günlüğü 719,32 liradan ayda 18 bin 702 lira 32 kuruş ödeme alabiliyor. Gencin 9 ayda alacağı toplam harçlık 168 bin 320 liraya ulaşıyor. Ayrıca genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primini program süresince İŞKUR karşılıyor.
İŞTE GÜNLÜK ÖDEMELER
- İş arayanlar: 653,93 TL
- Öğrenciler: 490,95-653,93 TL
- İşsizlik ödeneği alanlar: 326,97 TL
- Geleceğin meslekleri: 719,32 TL
İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARINDAN YARARLANMA ŞARTLARI
İşbaşı eğitim programlarına katılmak isteyenler 81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezleri'nden ya da İŞKUR E-Şube üzerinden başvuru yapabiliyor. Şu şartlar aranıyor:
- İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak,
- 15 yaşını tamamlamak,
- İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısımı veya eşi olmamak,
- Emekli olmamak,
- Programa başladığı tarihten önceki 1 yıl içinde program düzenlenecek işverene ait vergi numarası altında yer alan işyerlerinde sigortalı olmamak,
- Kurumca aynı meslekte düzenlenen kurs/programı tamamlamamış olmak,
- Programa katılmama yönünde yaptırım uygulanmıyor olmak,
- İş ve meslek danışmanlığı hizmetinden faydalanmak.