İŞKUR ödemeyi artırdı: İş öğrenen gence ayda 18.702 TL!

İŞKUR'un işbaşı eğitim programları ile gençler iş tecrübesi kazanırken, harçlık da alıyor, ardından da istihdam kapısı açılıyor. İşveren de bu programlar ile işe alacağı kişiyi işbaşında yetiştirme ve doğru personel bulma olanağına kavuşuyor.

İŞKUR, işbaşı eğitim programlarında, katılımcılara ödenecek harçlık tutarını artırdı. Günlük ödeme iş arayan statüsündeki vatandaşlar için 653,93, lise ve altı örgün eğitime devam eden öğrenciler için 490,95, diğer öğrenciler için 653,93, işsizlik ödeneği alanlar için 326,97 liraya yükseltildi. Geleceğin mesleklerinde düzenlenen programlarda ise günlük ödeme 719,32 liraya çıkarıldı.