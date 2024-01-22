Vadeli mevduat faizine yatırılan 80.000 TL’nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı

Vadeli mevduat hesabına yatırım yaparken, yatırımcıların kendi ihtiyaç ve beklentilerini dikkate almaları önemlidir. Sunduğu faiz oranının yanı sıra, bankanın güvenilirliği, müşteri hizmetleri kalitesi ve ek hizmetler gibi faktörler de önem taşımaktadır. Bu nedenle, yatırım yapmadan önce detaylı bir araştırma yapmak ve kapsamlı bir karşılaştırma yapmak, en uygun kararı vermek için elzemdir.
Vadeli Mevduat Faiz Oranları ve Getiriler
Birikimlerini vadeli mevduat hesaplarına yatırmayı tercih eden vatandaşlar için bankalar çeşitli faiz oranları sunuyor. İşte bazı bankaların 80.000 TL için sunduğu faiz oranları ve 32 günlük net kazançlar:
CEPTETEB Marifetli Hesap: %45.00 Faiz Oranı ile 2.998,36 TL Net Kazanç
Türkiye Finans Günlük Hesap: %45.00 Kar Payı Oranı ile 2.998,36 TL Net Kazanç
N Kolay Bono: %44.00 Faiz Oranı ile 2.931,73 TL Net Kazanç
Denizbank Hoş Geldin Faizi: %44.00 Faiz Oranı ile 2.931,73 TL Net Kazanç