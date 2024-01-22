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Vadeli mevduat faizine yatırılan 80.000 TL’nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı

Ocak ayının sonlarına doğru ilerlerken, birikimlerini değerlendirmek isteyen vatandaşlar için vadeli mevduat hesaplarının getirileri büyük önem taşıyor. Özellikle 80.000 TL gibi bir meblağı vadeli mevduat hesabında değerlendirmek isteyenler için, güncel faiz oranlarına dayalı getiri hesaplamaları oldukça önemli.

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Giriş Tarihi 22 Ocak 2024, 11:17 Güncelleme 22 Ocak 2024, 11:18
Vadeli mevduat faizine yatırılan 80.000 TL’nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı

Vadeli mevduat hesabına yatırım yaparken, yatırımcıların kendi ihtiyaç ve beklentilerini dikkate almaları önemlidir. Sunduğu faiz oranının yanı sıra, bankanın güvenilirliği, müşteri hizmetleri kalitesi ve ek hizmetler gibi faktörler de önem taşımaktadır. Bu nedenle, yatırım yapmadan önce detaylı bir araştırma yapmak ve kapsamlı bir karşılaştırma yapmak, en uygun kararı vermek için elzemdir.

Vadeli Mevduat Faiz Oranları ve Getiriler

Birikimlerini vadeli mevduat hesaplarına yatırmayı tercih eden vatandaşlar için bankalar çeşitli faiz oranları sunuyor. İşte bazı bankaların 80.000 TL için sunduğu faiz oranları ve 32 günlük net kazançlar:

CEPTETEB Marifetli Hesap: %45.00 Faiz Oranı ile 2.998,36 TL Net Kazanç

Türkiye Finans Günlük Hesap: %45.00 Kar Payı Oranı ile 2.998,36 TL Net Kazanç

N Kolay Bono: %44.00 Faiz Oranı ile 2.931,73 TL Net Kazanç

Denizbank Hoş Geldin Faizi: %44.00 Faiz Oranı ile 2.931,73 TL Net Kazanç

Hayat Finans Katılma Hesabı: %42.61 Kar Payı Oranı ile 2.839,11 TL Net Kazanç

QNB Finansbank Çift Sarılı Hesap: %39.50 Faiz Oranı ile 2.631,89 TL Net Kazanç

Enpara.com Standart Vadeli Hesap: %32.50 Faiz Oranı ile 2.165,48 TL Net Kazanç

Ziraat Bankası Vadeli Mevduat Hesabı: %40.00 Faiz Oranı ile 2.665,21 TL Net Kazanç

Bankaların Sunduğu Faiz Oranları ve Getirilerin Değerlendirmesi

Bu faiz oranları ve getiriler, yatırımcıların kararlarını büyük ölçüde etkilemektedir. Özellikle yüksek faiz oranları sunan bankalar, kısa vadeli yatırımlar için cazip seçenekler sunmaktadır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta, bankaların sunduğu faiz oranlarının yanı sıra diğer hizmet koşulları ve ek ücretlerin de göz önünde bulundurulması gerektiğidir.

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