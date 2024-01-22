Uzmanlar uyardı: Kiracıyı zorda bırakan tahliye taahhütleri arabulucuda! Sözleşmeye konulan ibare bağlayıcı mı?

Kira uyuşmazlıklarında arabulucu uygulamasının başladığı 1 Eylül'den bu yana binlerce dosya anlaşmayla sonuçlanırken, orta yolu bulamayan ev sahipleri ile kiracılar mahkeme yolunu tercih ediyor. Arabulucuya taşınan dosyalar arasında çok sayıda tahliye taahhütlerine ilişkin şikâyet yer alıyor.
Ev sahiplerinin hukuki olarak haklı nedenle kiracıyı çıkartabilmek için imzalattığı tahliye taahhütleri mağduriyetlere yol açıyor. Mülk sahipleri, evini ya da işyerini kiraya verirken tahliye taahhüdünü zorunlu kılmaya başladı. Ev bulmakta zorlananlar tahliye taahhüdünü imzalamak zorunda kalıyor. Tahliye taahhüdü ile kiracı mülkü istenilen tarihte boşaltacağının sözünü veriyor.
TARİHE DİKKAT!
Uzmanlar, vatandaşları 'boş çek' benzeri tahliye taahhüdü imzalamamaları, baskı ile karşılaşmaları durumunda noterden yapacakları ihtarla durumu anlatarak taahhütnameyi boşa çıkarabilecekleri uyarısında bulunuyor. İzmir'de arabulucuya başvuran bir kiracı, baskı altında imza attığı tahliye taahhüdünün noterde hazırlanmadığını belirterek iptal edilmesini talep etti.