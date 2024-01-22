Uzmanlar uyardı: Kiracıyı zorda bırakan tahliye taahhütleri arabulucuda! Sözleşmeye konulan ibare bağlayıcı mı?

Taahhüdün noterde hazırlanması zorunluluğu bulunmuyor, adi yazılı olarak yapılanlar da resmi belge kabul ediliyor. Ancak bu kiracının tahliye taahhüdü kira sözleşmesiyle aynı tarihte imzalandığı için geçersiz kabul edildi. Yargıtay da sözleşme içeriğinde yer alan ve sözleşme ile aynı gün imzalatılan tahliye taahhüdünü geçerli kabul etmiyor. Tahliye taahhüdünün baskı altında yapılmadığının göstergesi olarak kira sözleşmesi imzalandıktan birkaç ay sonra imzalanması gerekiyor. Tahliye sözleşmesi imzalarken para cezası gibi şartların olup olmadığı mutlaka kontrol edilmeli.