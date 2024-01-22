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Uzmanlar uyardı: Kiracıyı zorda bırakan tahliye taahhütleri arabulucuda! Sözleşmeye konulan ibare bağlayıcı mı?

Kiracıyı zorda bırakan tahliye taahhütleri arabulucuya taşındı. Uzmanlar da kiracılara ‘İmzalamayın’ uyarısı yaptı, hangi hallerde taahhütnamenin boşa çıkarılabileceğini anlattı.

Hazal Ateş Hazal Ateş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 22 Ocak 2024 Güncelleme 22 Ocak 2024, 07:01
Uzmanlar uyardı: Kiracıyı zorda bırakan tahliye taahhütleri arabulucuda! Sözleşmeye konulan ibare bağlayıcı mı?

Kira uyuşmazlıklarında arabulucu uygulamasının başladığı 1 Eylül'den bu yana binlerce dosya anlaşmayla sonuçlanırken, orta yolu bulamayan ev sahipleri ile kiracılar mahkeme yolunu tercih ediyor. Arabulucuya taşınan dosyalar arasında çok sayıda tahliye taahhütlerine ilişkin şikâyet yer alıyor.

Ev sahiplerinin hukuki olarak haklı nedenle kiracıyı çıkartabilmek için imzalattığı tahliye taahhütleri mağduriyetlere yol açıyor. Mülk sahipleri, evini ya da işyerini kiraya verirken tahliye taahhüdünü zorunlu kılmaya başladı. Ev bulmakta zorlananlar tahliye taahhüdünü imzalamak zorunda kalıyor. Tahliye taahhüdü ile kiracı mülkü istenilen tarihte boşaltacağının sözünü veriyor.

TARİHE DİKKAT!
Uzmanlar, vatandaşları 'boş çek' benzeri tahliye taahhüdü imzalamamaları, baskı ile karşılaşmaları durumunda noterden yapacakları ihtarla durumu anlatarak taahhütnameyi boşa çıkarabilecekleri uyarısında bulunuyor. İzmir'de arabulucuya başvuran bir kiracı, baskı altında imza attığı tahliye taahhüdünün noterde hazırlanmadığını belirterek iptal edilmesini talep etti.

Taahhüdün noterde hazırlanması zorunluluğu bulunmuyor, adi yazılı olarak yapılanlar da resmi belge kabul ediliyor. Ancak bu kiracının tahliye taahhüdü kira sözleşmesiyle aynı tarihte imzalandığı için geçersiz kabul edildi. Yargıtay da sözleşme içeriğinde yer alan ve sözleşme ile aynı gün imzalatılan tahliye taahhüdünü geçerli kabul etmiyor. Tahliye taahhüdünün baskı altında yapılmadığının göstergesi olarak kira sözleşmesi imzalandıktan birkaç ay sonra imzalanması gerekiyor. Tahliye sözleşmesi imzalarken para cezası gibi şartların olup olmadığı mutlaka kontrol edilmeli.



SÖZLEŞMEYE KONULAN İBARE BAĞLAYICI MI?
Kira sözleşmesinin içeriğine 'yıl sonunda kiracı evi boşaltacak' ibaresinin eklenmesinin yasal bir bağlayıcılığı bulunmuyor. Yargının genel yaklaşımı tahliye taahhütnamesinin tarih olarak kiralama tarihinden 1 ya da 1.5 ay sonra imzalanması yönünde bulunuyor.

Örneğin; 1 Ocak'ta imzalanan kira kontratında yer alan tahliye taahhütnamesi geçerli kabul edilmez. Ancak tahliye taahhütnamesi Şubat ayı sonunda imzalandıysa geçerli olur. Uzmanlar boş tahliye taahhüdü imzalanmaması konusunda kiracıları uyarıyor.

UZMANLAR UYARDI
Boş çek benzeri tahliye taahhüdü imzalamayın. Noter ihtarıyla baskıyla imzalatılan taahhütname boşa çıkarılabilir. Sözleşmeye kira bedelinin net mi, brüt mü olduğunu açık olarak yazın. Kiralamaya Aracılık Sözleşmesi yapmayı ihmal etmeyin. Anahtarı alırken bir teslim tutanağı düzenleyin.

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