SGK şartları duyurdu! Emekli maaşınızı 3’e katlayabilirsiniz! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı mensupları...

Türkiye'de sosyal güvenlik mevzuatı, belirli şartları sağlayan emeklilere ve emekli yakınlarına çeşitli maaş olanakları tanımaktadır. Son dönemde yapılan değişikliklerle birlikte, kriterleri karşılayan emeklilerin üç maaş alma imkanı dikkat çekiyor. Peki, emeklilerin kazançlarını üçe katlamak için hangi şartlar gerekiyor? İşte detaylar...
Ölüm ve yetim maaşlarıyla ilgili en çok merak edilen konu, her iki ödeneğin de alınma ihtimali. Belli şartlarda iki hatta üç maaş da alınabiliyor. Özellikle 2008 sonrasında sistem değiştirildi
Yasalarımıza göre vefat eden sigortalıların yakınlarına ölüm maaşı bağlanıyor., Hem sigortalının eşi hem de çocukları belli şartlarda bu maaşı alıyorlar. Bir sigortalı vefat ettiğinde eşi ister çalışsın ister emekli olsun ölüm maaşı alabiliyor. Yetimler ise belli şartlar dahilinde maaş alabiliyor. Burada en çok merak edilen ise hem eşinden hem de ölen babadan maaş alınıp alınmayacağı. Bu konuya biraz daha yakından bakalım. 2008 öncesinde vefat eden sigortalıların yakınları farklı kurumlarda olmak üzere hem yetim hem de dul maaşı alabilmekteydiler. Ancak 2008 sonrasında bu sistem değiştirildi ve yüksek olan maaş tercih edilip alınıyor. Yani hem eşini hem babasını kaybeden bir kadın, 2008 sonrası bunlardan sadece birisinin maaşını alabiliyor. Fakat bazı istisnalar da bulunuyor.
EŞLERE ÇİFT MAAŞ HAKKI
Öncelikle belirtelim eşlerden birisi vefat ettiği zaman ister erkek ister kadın olsun, sağ kalan eşe maaş bağlanıyor. Bu eş çalışıyor ya da emekli olursa da ölüm maaşı alıyor ve hem emekli maaşını hem de eşinin maaşını birlikte alarak çift maaşa kavuşuyor. Burada değişen sadece maaşın oranı oluyor. Eğer eş emekli ya da çalışmıyorsa maaş oranı yüzde 75, çalışıyor ya da emekli ise maaş oranı yüzde 50 oluyor. Burada kurum farkı bulunmuyor. Yani siz SSK'lı ya da Bağ-Kur ya da Emekli Sandığı da olsanız eşinizin maaşını alabiliyorsunuz. ÜÇ MAAŞ OLUR MU?
Bazı istisnai durumlarda üç maaş da mümkün olabiliyor. Kadın emekli olduktan sonra çalışıyor ve eşinin de maaşını alıyorsa üç ayrı maaş alabiliyor. Ancak bunu kurumdan da aldığı durumlar bulunuyor. Emekli bir kadın ilk maaşını kendi emekliliğinden alıyor. İkinci maaşını ise vefat eden eşinden dolayı alabiliyor. Üçüncü maaş ise eğer kadının babası memur emeklisi ise ve vefat etmişse, babasının maaşı olarak ödeniyor. Yetim maaşı ödenmesinde emekli sandığı mensuplarının çocukları için böyle bir istisna bulunuyor. Memur kızları çalışsalar da emekli de olsalar evlenmedikleri sürece babalarının maaşını alabiliyorlar. Sadece memur olduklarında alamıyorlar.