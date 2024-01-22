SGK şartları duyurdu! Emekli maaşınızı 3’e katlayabilirsiniz! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı mensupları...

Ölüm ve yetim maaşlarıyla ilgili en çok merak edilen konu, her iki ödeneğin de alınma ihtimali. Belli şartlarda iki hatta üç maaş da alınabiliyor. Özellikle 2008 sonrasında sistem değiştirildi

Yasalarımıza göre vefat eden sigortalıların yakınlarına ölüm maaşı bağlanıyor., Hem sigortalının eşi hem de çocukları belli şartlarda bu maaşı alıyorlar. Bir sigortalı vefat ettiğinde eşi ister çalışsın ister emekli olsun ölüm maaşı alabiliyor. Yetimler ise belli şartlar dahilinde maaş alabiliyor. Burada en çok merak edilen ise hem eşinden hem de ölen babadan maaş alınıp alınmayacağı. Bu konuya biraz daha yakından bakalım. 2008 öncesinde vefat eden sigortalıların yakınları farklı kurumlarda olmak üzere hem yetim hem de dul maaşı alabilmekteydiler. Ancak 2008 sonrasında bu sistem değiştirildi ve yüksek olan maaş tercih edilip alınıyor. Yani hem eşini hem babasını kaybeden bir kadın, 2008 sonrası bunlardan sadece birisinin maaşını alabiliyor. Fakat bazı istisnalar da bulunuyor.