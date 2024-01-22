10 yıl 56 yaş ile erken emeklilik mührü vuruldu! Seçim müjdesi geldi, EYT’siz 2000 sonrası sigortalılara erken emeklilik...

DEVLET HANGİ ÖDEMELERİ KARŞILAYACAK?
Ev kadınlarının ödeyecekleri isteğe bağlı prim ödemelerinin üçte birini devlet karşılayacak. Bu yıl için ödenecek rakam ve hesaplama şöyle olacak:
Aylık ödeme (2024): 6.400,64 TL
Devlet desteği aylık: 2.133,55 TL
Yıllık devlet desteği: 25.602,56 TL
EV KADINLARI NASIL EMEKLİ OLACAK?
Primleri ödenen ev kadınları şartlar tamamlandığında emeklilik hakkına kavuşacak. Burada Bağ- Kur kapsamında 5400 gün yeterli olacak.
Ancak daha önce primi bulunan kadınlar daha rahat emekli olacak. Kadınlar ve özellikle anneler için ayrıca yıpranma benzeri prim gün sayısı desteği ve yaş indirimi de söz konusu olacak.
ANNELERE ERKEN EMEKLİLİK NASIL UYGULANACAK?
Sosyal güvenceye kavuşturulacak ev kadınları ve anneler için yıpranma (Fiili Hizmet Zammı) benzeri bir uygulama hayata geçecek. Anneler ve ev kadınları ödedikleri prim sayısına göre her yıl ek prim günü kazanacak.
Örneğin 4 yıl prim ödeyen bir anne 5 yıl prim ödemiş gibi olacak. Yapılan prim desteği süresi kadar kısım emeklilik yaş şartından da düşülecek. Böylece anneler daha az prim ödeyerek daha genç yaşta emekli olabilecek.
İKİNCİ REFORM:
BAĞ-KUR PRİMLERİ 7200 GÜNE DÜŞÜRÜLECEK YENİ UYGULAMA NASIL OLACAK?
8 Eylül 1999 öncesinde Bağ- Kur emeklilik şartları kadınlar için 7200 gün erkekler için ise 9.000 gün olarak uygulanıyor. Sonraki dönemde ise hem kadınlar hem erkekler için 9 bin gün olarak uygulanmaya başlandı.
Getirilecek düzenleme ile 9 bin gün olan prim ödeme gün sayısı 1.800 gün (5 yıl) azaltılarak 7.200'e düşürülecek. Böylece 20008 sonrası SSK'lılarda olan 7.200 gün şartıyla eşitlenecek.
HANGİ BAĞ-KUR'LULAR DÜZENLEMEDEN YARARLANACAK?
Düzenleme ilk etapta basit usulde vergilendirilen esnaf odalarına kayıtlı küçük esnaf için geçerli olacak. Böylece kuaför, terzi, bakkal, berber gibi küçük esnaf ve sanatkarlar için emeklilikte prim şartı 7.200 gün olarak uygulanacak.
Yasal düzenleme sırasında bu kapsamın genişletilmesi de gündemde. Bu gerçekleşirse tüm Bağ-Kur'lular yararlanacak.
FARKLI KURUMLARDA OLANLAR DA YARARLANACAK MI?
Daha önce SSK'lı çalışmış sonradan Bağ-Kur'lu olmuş sigortalılar da eğer Bağ-Kur'da 3.5 yılı doldurmuşlarsa yeni düzenleme gereği 9 bin gün yerine 7,200 gün ile emekli olabilecekler.
DÜZENLEME NE KAZANDIRACAK?
Düzenleme hayata geçtiğinde yaş şartını tamamlamış ancak henüz 9 bin gün primi dolduramamış 1 milyon kadar küçük esnaf 7.200 günü varsa hemen emekli olacak.
Aynı şekilde EYT kapsamında olan küçük esnaf da yaşa bakılmadan 7.200 günü doldurmuşsa emeklilik hakkına kavuşacak. Burada esnaf için 5 yıl erken emekli olma hakkı gelecek. Böylece 5 yıl daha prim ödeme zorunda kalınmayacak.
ÜÇÜNCÜ REFORM:
TAMAMLAYICI EMEKLİLİK İLE İKİNCİ MAAŞ İKİNCİ EMEKLİLİK KİMLER İÇİN GEÇERLİ OLACAK?
Yeni sistemin devreye girmesiyle birlikte tüm çalışanlar bu haktan yararlanabilecek. Böylece çalışanlar SGK ile birlikte ikinci bir emeklilik imkanına kavuşacak.
Burada ikinci emeklilik Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile devreye alınmış olacak. Çalışanlar için işverenlerin de sisteme prim ödemesi söz konusu olacak. Bunun yanında devlet katkısı da bulunacak. Böylece çalışanlar emekli olduklarında hayat standartlarını düşürmemiş olacaklar.
İKİNCİ EMEKLİLİK MAAŞI NE ZAMAN ALINACAK?
BES sisteminde emeklilik için 10 yıl ve 56 yaş yeterli oluyor. Özellikle 2000 ve sonrasında sigortalı olanlar böylece önce tamamlayıcı emeklilik sisteminden emekli maaşı almaya başlayacak.
İsteyen maaş alacak, isteyen birikimlerini toplu olarak da kullanabilecek.
SİSTEMDE BİRİKİMLERİN ERİMESİ SÖZ KONUSU OLACAK MI?
Sistemde biriken primlerin erimesi söz konusu olmayacak. Birikimler iki türlü kazandıracak. Birincisinde her ay yatırılan primlerin yüzde 30'u kadarını da devlet ekleyecek.
Ayrıca birikimler faizli, ya da faizsiz fonlarda değerlendirilecek ve kazandırmaya devam edecek. Böylece enflasyonun çok üstünde getiriler elde edilecek.
SİSTEMİN KIDEM TAZMİNATI İLE İLGİSİ VAR MI?
Yeni tamamlayıcı emeklilik sisteminin (TES) kıdem tazminatı ile herhangi bir ilgisi olmayacak.
Tamamen ikinci bir emekli maaşı alabilmek üzerine kurulmuş bir sistem olacak. Kıdem tazminatı yine yasaların öngördüğü şekilde uygulanmaya devam edecek.
DÖRDÜNCÜ REFORM
UZAKTAN VE ESNEK ÇALIŞMA MODELLERİ UZAKTAN ÇALIŞMALARDA HAKLAR KORUNACAK MI?
Pandemi ile birlikte hayatımıza giren uzaktan çalışma sistemi şu an birçok şirket tarafından uygulanıyor. Uzaktan ve evden çalışma daha detaylı biçimde yasal düzenlemeye tabi tutulacak.
ESNEK ÇALIŞMA NASIL OLACAK?
Esnek çalışma modellerinde de belli mesai saatleri düşünülmeden işin yürütülmesini sağlayacak şekilde çalışma süreleri ayarlanabilecek.
Belli sektörlerde haftanın bazı günlerinde uzaktan bazı günlerinde iş yerinden çalışma imkanları, uygulanabilecek.
KAMUDA MESAİ SAATLERİ DEĞİŞECEK Mİ?
Esnek ve uzaktan çalışma modelleri memurlar için de uygulanabilecek. Burada tabi belli alanlar (Sağlık, emniyet gibi) uygulama dışında kalabilecek.
HAFTALIK ÇALIŞMA SAATLERİ DÜŞÜRÜLÜYOR MU?
Bazı ülkelerde haftalık çalışma süreleri 38 saatleri çalışma günleri 4 güne kadar düşürüldü.
Türkiye'de haftalık çalışma saati 45 saat olarak uygulanıyor. Bunun değişmesi konusu tartışılsa da henüz bununla ilgili bir yasal düzenleme yok.
BEŞİNCİ REFORM
EK GÖSTERGE 3600 OLACAK EK GÖSTERGE MEMURLAR İÇİN NE İFADE EDİYOR?
Kamu çalışanlarının maaş ve ikramiyesini belirleyen parametrelerden birisi ek gösterge. Daha önce belli mesleklerde ek gösterge 3600 yapıldı tüm memurlara da ek gösterge artışı sağlandı.
Böylece hem maaşlara ama özellikle de emeklilik ikramiyelerine önemli bir artış katkısı sağladı.