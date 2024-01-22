Prefabrik ev yardımı için nereye başvurulur? Prefabrik ev devlet desteği nasıl alınır?

Prefabrik ev devlet desteği nasıl alınır? Türkiye'de yaşam standartlarını yükseltmek ve barınma ihtiyacını karşılamak adına devlet tarafından yapılan stratejik hamlelerden biri, konut yapımına sağlanan mali desteklerin artırılması oldu. Bu destekler, özellikle prefabrik ve betonarme evlerin yapımını kapsayarak, vatandaşlara daha kaliteli ve güvenli yaşam alanları sunma fırsatı yaratıyor. Devletin son düzenlemesiyle, prefabrik ev yapımı için ayrılan mali desteğin 300.000 Türk Lirası'na çıkarılması, bu alana olan ilgiyi daha da artırdı. Peki Prefabrik ev yardımı için nereye başvurulur?
Ne kadar yardım olacak?
Bu kriterler doğrultusunda evin onarımı için yardım talebinde bulunanlara 75.000, prefabrik ev yapımı için yardım talebinde bulunanlara 300.000, betonarme ev yapımı yardım talebinde bulunanlar için ise 500.000 TL'ye kadar devlet desteği verilecek. Bu desteklerden yararlanabilmek için de belirlenen koşulların sağlanması, ardından gerekli kurumlara başvuruda bulunulması istenecek.
Buna ek olarak onarım talebinde bulunmak ya da evin yapımında yardım isteyebilmek için yardım talebinde bulunan kişilerin, arsanın tam hisseli tapusuna sahip olması da istenilen koşullar arasında yer almaktadır.