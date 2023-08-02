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SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı, 4A-4B-4C hepsi için... Ağustos bitmeden emekliye %25'e ek 1.950 TL ödeme!

Başkan Erdoğan'ın açıkladığı zam oranıyla birlikte, emekli maaşı hesaplamaları yeniden gözden geçirildi. Yeni tablolara göre, emekli maaşlarında önemli değişiklikler meydana gelecek. Bu tablolar, emeklilerin hangi koşullarda ne kadar maaş alacaklarını belirlemektedir. Yeni tablolara göre hesaplanan maaşlar, daha adil ve dengeli bir dağılım sağlamayı amaçlamaktadır.

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Giriş Tarihi 02 Ağustos 2023, 08:16 Güncelleme 02 Ağustos 2023, 08:16
SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı, 4A-4B-4C hepsi için... Ağustos bitmeden emekliye %25’e ek 1.950 TL ödeme!

Memurlardan EYT'li emeklilere kadar tüm emekliler için %25 zamın nasıl dağıtılacağı açıklandı ve ek zamlı ödemelerin tutarları belirlendi. Başkan Erdoğan emeklilerle ilgili olarak "Emekliler noktasında yıl sonu itibarıyla yeniden bir değerlendirme yapmamız söz konusu." ifadelerini kullandı. Peki, kimler ek ödeme alacak? İşte yeni maaşlara dair detaylar...

Memur emeklilerinin, dul ve yetimlerinin yüzde 25 zam ile oluşan zam farkı yatırıldı.

Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların Temmuz dönemi zam farkları ödendi.

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yapılan açıklamada, bu aylıkları alan toplam 2 milyon 393 bin 142 kişinin 1 Temmuz itibarıyla oluşan aylık farklarının banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına yatırıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi: "Aylıklarını her ay alanlara, Temmuz'da 1 aylık tutarında aylık farkı ödenecek. Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan; Mayıs-Haziran- Temmuz dönemindekilere Temmuz'da 1 aylık tutarında, Haziran-Temmuz-Ağustos dönemindekilere Temmuz ve Ağustos olmak üzere 2 aylık tutarında, Temmuz-Ağustos- Eylül dönemindekilere ise Temmuz, Ağustos ve Eylül'de olmak üzere 3 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirildi."

EN AZ 1.975 TL

Yüzde 25'lik Temmuz zammıyla en düşük memur maaşı 7 bin 901 lira 66 kuruşa çıktı.

En düşük maaşta bin 945 lira 42 kuruşluk artış yaşandı.

Buna göre 1 aylık zam farkı alacak emekliye en az bin 945 lira 42 kuruş tutarında zam farkı yatırılacak. 3 aylık zam farkı alacak emekliye ise en az 5 bin 926 lira 26 kuruşluk ödeme yapıldı.


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