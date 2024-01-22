Gram altın alanlar dikkat! Artık her kuyumcuda zorunlu oluyor

YENİ DÖNEM Bu yeni takip sistemi, bir gram ve üzeri altınlar için geçerli olacak. Bunun anlamı kuyumculardan alınan altın kolye, küpe, bilezik gibi diğer cumhuriyet altınları bu sistem dışında kalacak. Yani bu tür ürünler için hala eski usuller geçerli olacak.

Yeni sistemle birlikte tüm gram altınlar sertifika ve ambalaj içinde satılacak. Her gram altın üzerinde Darphane tarafından verilen özel bir kod barındıracak. Bu durum, alıcılara ekstra bir güvenlik ve şeffaflık sağlayacak. Bülent Yılmaz yeni sistemin sadece altın için değil, aynı zamanda diğer kıymetli madenler için de geçerli olacağını vurguladı.

Altın, gümüş, platin ve paladyum gibi madenler, bir gram ve üzeri miktarlarda üretilirse bunlar da Darphane tarafından belirlenen standartlara uygun ambalajlarda satılacak. Bu yeni düzenleme, piyasada daha fazla güven ve şeffaflık sağlamayı hedefliyor.

Bu devrim niteliğindeki değişiklikler, altın piyasasının geleceği için önemli bir adım niteliğinde. Yatırımcılar ve tüketiciler, bu yenilikler sayesinde altın alım-satımlarını daha güvenli ve rahat bir şekilde gerçekleştirebilecek.