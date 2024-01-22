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Gram altın alanlar dikkat! Artık her kuyumcuda zorunlu oluyor

Altın piyasasında yaşanan dönüşümler hem yatırımcıların hem de kuyumcuların dikkatini çekiyor. Bu dinamik sektörde özellikle Yapılan son düzenlemeler altın alım-satım işlemlerinde yeni bir çağın başlangıcını işaret ediyor. Altın piyasasındaki bu yenilik sahteciliğe karşı etkin bir mücadele ve işlemlerdeki güveni artırmak amacını taşıyor.

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Giriş Tarihi 22 Ocak 2024, 12:26 Güncelleme 22 Ocak 2024, 12:26
Gram altın alanlar dikkat! Artık her kuyumcuda zorunlu oluyor

Yeni uygulamaya göre, artık gram altınlar özel bir şekilde ambalajlanacak ve etiketlenecek. Bu stratejik hamle piyasada sahte altın satışlarının önüne geçmeyi ve tüketicilerin güvenini maksimum seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Bu adımlarla da altın alım-satım işlemleri daha şeffaf ve güvenilir bir hale gelecek.

"SATIN ALDIĞIM ALTIN GERÇEK Mİ?" SORUSUNA SON

Tüketiciler arasında sıkça dile getirilen "Satın aldığım altın gerçekten saf mı?" endişesi yeni sistem sayesinde tarihe karışacak.

Darphane Bandrollü Ürün İzleme Sistemleri Dairesi Başkanı Bülent Yılmaz'ın belirttiğine göre, yeni sistemde her gram altın Darphane tarafından verilen benzersiz bir kod ile takip edilecek. Bu kod, altının tüm özelliklerini ve geçmişini barındıracak.

YENİ DÖNEM

Bu yeni takip sistemi, bir gram ve üzeri altınlar için geçerli olacak. Bunun anlamı kuyumculardan alınan altın kolye, küpe, bilezik gibi diğer cumhuriyet altınları bu sistem dışında kalacak. Yani bu tür ürünler için hala eski usuller geçerli olacak.

Yeni sistemle birlikte tüm gram altınlar sertifika ve ambalaj içinde satılacak. Her gram altın üzerinde Darphane tarafından verilen özel bir kod barındıracak. Bu durum, alıcılara ekstra bir güvenlik ve şeffaflık sağlayacak. Bülent Yılmaz yeni sistemin sadece altın için değil, aynı zamanda diğer kıymetli madenler için de geçerli olacağını vurguladı.

Altın, gümüş, platin ve paladyum gibi madenler, bir gram ve üzeri miktarlarda üretilirse bunlar da Darphane tarafından belirlenen standartlara uygun ambalajlarda satılacak. Bu yeni düzenleme, piyasada daha fazla güven ve şeffaflık sağlamayı hedefliyor.

Bu devrim niteliğindeki değişiklikler, altın piyasasının geleceği için önemli bir adım niteliğinde. Yatırımcılar ve tüketiciler, bu yenilikler sayesinde altın alım-satımlarını daha güvenli ve rahat bir şekilde gerçekleştirebilecek.

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