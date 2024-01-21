1 yıl ödemesiz 250.000 TL ihtiyaç kredisi paketi geldi! Şartsız şurtsuz düşük faizle 60 ay vade fırsatı verilecek

Halkbank, Türkiye'deki genç girişimcilerin büyüme ve başarı yolculuğuna destek olmak amacıyla yeni bir adım attı. Finans sektöründeki köklü geçmişiyle bilinen Halkbank, genç ve yenilikçi iş fikirlerini hayata geçirmek isteyen girişimciler için üç farklı kredi paketi sunuyor.

Halk Girişimci Kredisi

Bir iş fikrine dayalı olarak kendi işini kurmak isteyen/kurmuş olan, bu iş ile ilgili faaliyeti yürütme yeteneğine ve tecrübesine sahip olduğu kanaati edinilen girişimciler hedef kitlemizdir. Halk Girişimci Kredisi'nden;

En az ilkokul mezunu,

45 yaşını aşmamış olan girişimciler yararlanabilecektir.

Girişimcinin gazi, şehit/gazi yakını veya engelli olması durumunda yaş şartı 55 olarak uygulanacaktır. (45 yaşını aşmış girişimcilerin başvuruları yalnızca standart başvuru süreci -şube kanalı- ile alınabilecektir.)

Örneğin;konfeksiyon sektöründe uzun yıllar faaliyet gösteren satış yetkilisinin kendi iş yerini kurması gibi.

Kredi Limiti: 250.000 TL*