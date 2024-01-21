1 yıl ödemesiz 250.000 TL ihtiyaç kredisi paketi geldi! Şartsız şurtsuz düşük faizle 60 ay vade fırsatı verilecek

Halkbank, Türkiye'deki genç girişimcilerin büyüme ve başarı yolculuğuna destek olmak amacıyla yeni bir adım attı. Finans sektöründeki köklü geçmişiyle bilinen Halkbank, genç ve yenilikçi iş fikirlerini hayata geçirmek isteyen girişimciler için üç farklı kredi paketi sunuyor.
Halk Girişimci Kredisi
Bir iş fikrine dayalı olarak kendi işini kurmak isteyen/kurmuş olan, bu iş ile ilgili faaliyeti yürütme yeteneğine ve tecrübesine sahip olduğu kanaati edinilen girişimciler hedef kitlemizdir. Halk Girişimci Kredisi'nden;
En az ilkokul mezunu,
45 yaşını aşmamış olan girişimciler yararlanabilecektir.
Girişimcinin gazi, şehit/gazi yakını veya engelli olması durumunda yaş şartı 55 olarak uygulanacaktır. (45 yaşını aşmış girişimcilerin başvuruları yalnızca standart başvuru süreci -şube kanalı- ile alınabilecektir.)
Örneğin;konfeksiyon sektöründe uzun yıllar faaliyet gösteren satış yetkilisinin kendi iş yerini kurması gibi.
Kredi Limiti: 250.000 TL*
1 YIL ANAPARA ÖDEMESİZ
Kredi Türü ve Vadesi: Taksitli işletme kredisi şeklinde azami 12 ay anapara ödemesiz dönem olmak üzere toplam azami 60 ay vade uygulanabilecektir.
Genç Girişimci Kredisi
Üniversitelerin yüksekokul veya fakültelerinden mezun, mezun olduğu bölümle ilgili herhangi bir iş tecrübesi bulunmayan ve bu alanda kendi işini kurmak isteyen veya kendi işini kurmuş olan 35 yaşını aşmamış girişimciler hedef kitlemizdir.
Örneğin; eczacılık fakültesini bitiren yeni mezun bir eczacının eczane, hukuk fakültesini bitiren yeni mezun bir avukatın hukuk bürosu, diş hekimliği fakültesini bitiren yeni mezun bir diş doktorunun muayenehane, anaokulu öğretmenliği mezununun anaokulu, mimarlık fakültesi mezununun mimarlık bürosu açmak istemesi gibi.