Yarı yıl tatilinde farklı tercih: Sıcak severler sahile koştu!

Kış sezonunda ağırlıklı olarak Rusya, Almanya ve İngiltere'den turistlerin ziyaret ettiği Antalya , eğitim öğretim yılının 15 günlük tatilinde yerli turistleri konuk ediyor.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Saatçioğlu, 2023'ü beklenen rakamların üzerinde kapattıklarını ve 2024'e de iyi başladıklarını söyledi. Antalya 'da turizm hareketliliğinin devam ettiğini ve ağırlıklı yabancı turist yoğunluğu yaşandığını dile getiren Saatçioğlu, çocukların karne almasının ardından yerli turistlerin de Antalya'ya gelmeye başladığını belirtti. Yarıyıl tatilinde kayak merkezleri ve termal tesislerin daha fazla ilgi gördüğünü aktaran Saatçioğlu, Uludağ ve Sarıkamış gibi kayak merkezlerindeki tesislerde doluluk oranlarının yüksek olduğunu ifade etti.

DOLULUK YÜZDE 40

Antalya'nın iklimi dolayısıyla her zaman cazibesini koruduğunu ifade eden Saatçioğlu, tatilini sahil kesiminde geçirmek isteyenlerin de olduğunu kaydetti. Açık olan otellerde yabancı turistlerin yanı sıra yerli turistlerin de konakladığını dile getiren Saatçioğlu, "Açık otellerde doluluk oranları yüzde 40'lar seviyesinde." dedi.

Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelin genel müdürü Ali Kızıldağ, bu yıl yarıyıl tatilde iç pazarda seyahat oranlarının biraz düşük olduğunu belirtti. Antalya'da turizm sezonunun uzadığını, kışın da tatilcilerin tercihleri arasında yer aldığını dile getiren Kızıldağ, "İç pazarda özellikle ara tatillerde, bayramlarda bir yoğunluk yaşanır ancak bu yıl hem ekonomik durumlar hem de yerel seçim var. Seçim süreçlerinden önce özellikle seyahat tüketimleri biraz düşer." diye konuştu. Seçim sonrası bayram tatillerinin olacağını aktaran Kızıldağ, iç pazardaki yarıyıl tatili düşüklüğünün bayramlarda ve yaz tatillerinde rahatlıkla telafi edilebileceğini bildirdi.