Yarı yıl tatilinde farklı tercih: Sıcak severler sahile koştu!

Kış sezonunda ağırlıklı olarak Rusya, Almanya ve İngiltere'den turistlerin ziyaret ettiği Antalya, eğitim öğretim yılının 15 günlük tatilinde yerli turistleri konuk ediyor.
Kış sezonunda ağırlıklı olarak Rusya, Almanya ve İngiltere'den turistlerin ziyaret ettiği Antalya, eğitim öğretim yılının 15 günlük tatilinde yerli turistleri konuk ediyor.
Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Saatçioğlu, 2023'ü beklenen rakamların üzerinde kapattıklarını ve 2024'e de iyi başladıklarını söyledi. Antalya'da turizm hareketliliğinin devam ettiğini ve ağırlıklı yabancı turist yoğunluğu yaşandığını dile getiren Saatçioğlu, çocukların karne almasının ardından yerli turistlerin de Antalya'ya gelmeye başladığını belirtti. Yarıyıl tatilinde kayak merkezleri ve termal tesislerin daha fazla ilgi gördüğünü aktaran Saatçioğlu, Uludağ ve Sarıkamış gibi kayak merkezlerindeki tesislerde doluluk oranlarının yüksek olduğunu ifade etti.
DOLULUK YÜZDE 40
Antalya'nın iklimi dolayısıyla her zaman cazibesini koruduğunu ifade eden Saatçioğlu, tatilini sahil kesiminde geçirmek isteyenlerin de olduğunu kaydetti. Açık olan otellerde yabancı turistlerin yanı sıra yerli turistlerin de konakladığını dile getiren Saatçioğlu, "Açık otellerde doluluk oranları yüzde 40'lar seviyesinde." dedi.
Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelin genel müdürü Ali Kızıldağ, bu yıl yarıyıl tatilde iç pazarda seyahat oranlarının biraz düşük olduğunu belirtti. Antalya'da turizm sezonunun uzadığını, kışın da tatilcilerin tercihleri arasında yer aldığını dile getiren Kızıldağ, "İç pazarda özellikle ara tatillerde, bayramlarda bir yoğunluk yaşanır ancak bu yıl hem ekonomik durumlar hem de yerel seçim var. Seçim süreçlerinden önce özellikle seyahat tüketimleri biraz düşer." diye konuştu. Seçim sonrası bayram tatillerinin olacağını aktaran Kızıldağ, iç pazardaki yarıyıl tatili düşüklüğünün bayramlarda ve yaz tatillerinde rahatlıkla telafi edilebileceğini bildirdi.
ÇEŞME DE YÜZDE 65
İzmir'ın Çeşme ilçesinde, okulların yarıyıl tatiline girmesiyle başta termal tesisler olmak üzere otellerdeki doluluk oranı yüzde 65'e ulaştı. Alaçatı Turizm Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kerem Ünsal, sömestir tatilinde akla ilk kayak otelleri gelse de havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve diğer birçok nedenden, Çeşme'nin de tatilcilerin tercihleri arasına girdiğini söyledi.
Yarıyıl tatili nedeniyle Çeşme ve Alaçatı'da gözle görülür bir rezervasyon hareketliliği yaşandığını belirten Ünsal, termal otellerin de yarıyıl tatilinde tatilcilerin tercihleri arasında olduğuna dikkati çekerek, otellerde doluluk oranının yüzde 65 civarını yakaladığını kaydetti. SKAL İzmir Başkanı Güner Güney ise İzmir merkezinde otel doluluk oranlarının azaldığını ancak kıyı şeritlerde artış gösterdiğini belirterek, "Sezona göre fiyatların uygun olması da doluluk oranlarının iyi gitmesinde etkili oldu. Çeşme'de doluluk oranının ilerleyen günlerde artacağını öngörüyorum" dedi.