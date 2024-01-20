Ons Altın Fiyatları Altın piyasası, dünya genelinde birçok yatırımcının yakından takip ettiği bir alan. Ons altın fiyatları, uluslararası piyasalarda Amerikan Doları cinsinden işlem görmektedir. Son dönemde, ons altın fiyatlarındaki dalgalanmalar dikkat çekmektedir. Özellikle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikalarındaki değişiklikler, ons altın fiyatlarını etkileyen önemli faktörlerden biridir. Şu an itibarıyla, ons altın fiyatı 1.950 Amerikan Doları seviyesinin üzerinde işlem görmektedir. Bu fiyat seviyesi, altın yatırımcıları için önemli bir referans noktasıdır. Ancak, altın fiyatlarındaki dalgalanmaların nedenleri ve gelecekteki yönlendirmeler hakkında daha fazla bilgi edinmek için daha derinlemesine bir analize ihtiyaç vardır.

Gram Altın Altın yatırımcılarının dikkatini çeken bir diğer önemli konu ise Dolar/TL kuru ve gram altın fiyatlarıdır. Bankalararası Dolar/TL kuru, Türk Lirası'nın Amerikan Doları karşısındaki değerini gösterir. Bu kuru yakından takip eden yatırımcılar, döviz kurlarındaki değişikliklerin altın fiyatlarını nasıl etkilediğini anlamaya çalışırlar. Şu an itibarıyla, bankalararası Dolar/TL kuru da dalgalı bir seyir izlemektedir. Bu durum, hem döviz yatırımcıları hem de altın yatırımcıları için önemlidir çünkü döviz kurlarındaki değişiklikler, altın fiyatlarına doğrudan etki edebilir. Ayrıca, gram altın fiyatları da bu dalgalanmalardan etkilenebilir.

Fed'in Faiz Politikası ve Altın Piyasası Altın fiyatlarını etkileyen en önemli faktörlerden biri, ABD Merkez Başkasının (Fed) faiz politikalarıdır. Fed, faiz oranlarını artırma veya indirme yetkisine sahiptir ve bu kararlar altın piyasasını büyük ölçüde etkileyebilir. Son dönemde, Fed'in faiz politikalarına ilişkin belirsizlikler ve beklentiler piyasalarda dalgalanmalara neden olmuştur. Özellikle güçlü tüketici alım verileri, Fed'in Mart ayında faiz indirimine gideceği ihtimaline ilişkin yeni şüpheler yarattı. Piyasanın Fed'in borçlanma maliyetlerini ne zaman düşüreceğine dair ihtimalleri geri çekmesiyle spot altın son iki seansta yaklaşık yüzde 2,5 düştü. Swap yatırımcıları, Mart ayında faiz indirimi olasılığını yüzde 80'den yüzde 57'ye çekti.

Beklenen İşsizlik Başvuruları ve Piyasa Beklentileri Altın yatırımcıları için önemli bir diğer gösterge ise beklenen işsizlik başvurularıdır. İşsizlik başvuruları, ekonominin sağlığını ve istihdam durumunu gösteren önemli bir veridir. Ayrıca, işsizlik başvurularındaki değişiklikler, Fed'in faiz politikalarına ilişkin ipuçları sağlayabilir. Yatırımcılar, beklenen işsizlik başvurularını yakından takip ederler ve bu verileri Fed'in faiz politikalarını tahmin etmek için kullanırlar. Bu nedenle, işsizlik başvurularındaki değişiklikler altın piyasasında önemli bir faktör olabilir.

Kuyumcular Gram, Çeyrek, Tam Altını Bu Fiyatlarla Satıyorlar! Bu hafta sonu, Türkiye'de fiziki kuyumcu dükkanlarında gram altının alış fiyatı 2.060 TL, satış fiyatı ise 2.070 TL olarak belirlenmiş durumda. Ancak, bu fiyatlandırma yalnızca Kapalıçarşı altın piyasası için geçerli. İstanbul'un çeşitli bölgelerinde ve Türkiye'nin diğer şehirlerindeki kuyumcular, hafta sonu için altın fiyatlarını biraz daha yüksek tutabiliyorlar. Bu fiyat farklılığı bazı yerlerde 100 TL'ye kadar çıkabiliyor. Bu sebeple, altın almayı düşünen kişilerin iyi bir araştırma yapmaları önem taşıyor. Bu hafta sonu itibarıyla kuyumcuların belirlediği çeyrek altın alış fiyatı 3.357 TL, satış fiyatı ise 3.436 TL olarak açıklanmış. Ayrıca, tam altın için alış fiyatı 13.388 TL, satış fiyatı ise 13.578 TL olarak işlem görüyor. İşte bu hafta sonu için kuyumculardaki altın fiyatlarının detayları: Kuyumculardaki Gram Altın Fiyatları Gram Altın Alış Fiyatı: 2.060 TL

2.060 TL Gram Altın Satış Fiyatı: 2.070 TL

2.070 TL Farklı Bölgelerdeki Fiyat Farklılıkları: İstanbul ve Türkiye'nin diğer şehirlerinde kuyumcular, hafta sonu için farklı fiyatlar uygulayabiliyor. Çeyrek ve Tam Altın Fiyatları Çeyrek Altın Alış Fiyatı: 3.357 TL

3.357 TL Çeyrek Altın Satış Fiyatı: 3.436 TL

3.436 TL Tam Altın Alış Fiyatı: 13.388 TL

13.388 TL Tam Altın Satış Fiyatı: 13.578 TL Canlı Altın Fiyatları NOT: Haberimiz bir yatırım tavsiyesi değildir. Uzmanların açıklamaları ve piyasalardaki rakamlar baz alınarak hazırlanmıştır.