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Ekstra primle çifte emeklilik müjdesi! 7.000 gün+19.4 yıl kombinasyonuyla emeklilik ayağınıza gelecek

Sosyal güvenlik alanındaki reformlar 9 Eylül 1999 ve 2008 tarihleri arasında sigortalı olan gençlerin emeklilik statülerinde önemli değişikliklere yol açıyor. Son yıllarda yapılan düzenlemelerle birlikte, yıl şartının kaldırılmasıyla birlikte kısmi emeklilik için 12.5 yıllık çalışma yeterli hale geldi. Öte yandan BES'e düzenli olarak birikim yaparak ikinci bir maaş alma fırsatı da elde edilebiliyor. İşte 12.5 yıl formülüyle emekli olma şartlarına dair detaylar!

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Giriş Tarihi 19 Ocak 2024, 13:29 Güncelleme 19 Ocak 2024, 13:30
Ekstra primle çifte emeklilik müjdesi! 7.000 gün+19.4 yıl kombinasyonuyla emeklilik ayağınıza gelecek

Kadın ve erkekler arasındaki emeklilik yaşları, sigortalı olunan döneme ve bazı koşullara göre değişiyor. Bu yeni düzenlemelerle birlikte gençler için emeklilik süreçleri önemli ölçüde etkilenirken, prim günleri ve yaş şartları üzerindeki değişiklikler dikkat çekiyor. Minimum 7 bin gün prim ödemesi gerekenler, 19.4 yıl çalışmanın ardından emeklilik hakkını elde ediyor.

19.4 YIL YETİYOR

En az prim günü 7 bin, yani 19.4 yıl çalışan bir birey emekliliği hak edebiliyor. 01.05.2008'den sonra sigortalı olanlar için tam emeklilikte prim gün sayısı 7.200'ye çıkıyor.

EMEKLİLİK ŞARTLARI VE YAŞLAR

01.05.2008 sonrasında ilk defa sigortalı olan erkekler için emeklilik yaşı 2036'ya kadar 60, 2044 yılında ise 65'e ulaşıyor. Kadınlar için emeklilik yaşı 2036'ya kadar 58, 2048'de 65'e yükseliyor.

Kısmi emeklilik için 2008'e kadar 4.500 gün, yani 12.5 yıl çalışma şartı geçerli. 2008'den sonra işe girenler için ise 5.400 gün ve 15 yıl çalışma süresi aranıyor.

09.09.1999 ile 30.04.2008 tarihleri arasında işe giren kadınlar, 4.500 gün (12.5 yıl) ile emekli olabilmek için 58 yaşını tamamlamış ve 25 yıldan beri sigortalı olmaları gerekiyor.

15 YIL 3600 GÜNLE EMEKLİLİK ŞARTLARI

15 yıl 3600 günle emeklilik şartları, 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar için geçerli. 1999 sonrasında ilk defa sigortalı olanlar, 15 yıl, 55 yaş ve 3600 gün olan üç şartı yerine getirdikleri tarihe göre belirlenen yaşta emekli olabiliyorlar.

Kadınlar için ise 15 yıl, 3600 gün ve 50 yaş olan üç şartı yerine getirdikleri tarihe göre belirlenen yaşla emekli olma imkanı bulunuyor. Erkekler için yaş şartı 56 ile 60, kadınlar için ise 52 ile 58 arasında değişiyor.

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