Ekstra primle çifte emeklilik müjdesi! 7.000 gün+19.4 yıl kombinasyonuyla emeklilik ayağınıza gelecek

Kısmi emekli lik için 2008'e kadar 4.500 gün, yani 12.5 yıl çalışma şartı geçerli. 2008'den sonra işe girenler için ise 5.400 gün ve 15 yıl çalışma süresi aranıyor.

09.09.1999 ile 30.04.2008 tarihleri arasında işe giren kadınlar, 4.500 gün (12.5 yıl) ile emekli olabilmek için 58 yaşını tamamlamış ve 25 yıldan beri sigortalı olmaları gerekiyor.

15 YIL 3600 GÜNLE EMEKLİLİK ŞARTLARI

15 yıl 3600 günle emeklilik şartları, 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar için geçerli. 1999 sonrasında ilk defa sigortalı olanlar, 15 yıl, 55 yaş ve 3600 gün olan üç şartı yerine getirdikleri tarihe göre belirlenen yaşta emekli olabiliyorlar.

Kadınlar için ise 15 yıl, 3600 gün ve 50 yaş olan üç şartı yerine getirdikleri tarihe göre belirlenen yaşla emekli olma imkanı bulunuyor. Erkekler için yaş şartı 56 ile 60, kadınlar için ise 52 ile 58 arasında değişiyor.