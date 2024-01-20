7.500 TL’nin altındaki kök aylıkta ’5510 Ek 19’ detayına dikkat | Emekliye fark hesabı: SSK ve Bağ-Kur’lular ne kadar ek zam farkı alacak?

YENİ HESAP YAPILACAK

Yasa çıktıktan sonra kök aylıklar yüzde 42.6 zam oranına göre yeniden hesaplanacak. Bu hesaplama sonrasında 10 bin liranın altında kalan aylıklar taban maaş olan 10 bin liraya tamamlanacak. Daha sonra da çıkan tutar ve yapılan ödeme arasındaki fark hesaplara yatırılacak. Bu ay maaş gününde 7 bin 500 lira ödeme yapılana 2 bin 500 lira ek zam farkı verilecek.

EN AZ 4.864 TL

Yüzde 49.25'lik zam ile en düşük memur emeklisi aylığı 9 bin 877 liradan 14 bin 741 liraya çıktı. En düşük maaşta 4 bin 864 lira artış yaşandı. Buna göre 1 aylık zam farkı alacak emekliye en az 4 bin 864 lira zam farkı yatırılacak. 3 aylık zam farkı alacak emekliye ise en az 14 bin 592 lira ödeme yapılacak.





SSK, BAĞ-KUR'LULARA NE YATIRILIYOR?

✖ Yüzde 37.57 zamlı kök aylık

✖ Aylığın yüzde 4-5'i oranında ek ödeme

✖ Kök aylık ve ek ödemenin toplamı 7 bin 500 liranın altında kalmışsa ilave ödeme (5510 Ek 19 kapsamında)





FARK NASIL HESAPLANACAK?

✖ Aralık ayı kök aylığına yüzde 42.6 artış yansıtılacak.

✖ Yüzde 4-5 ek ödeme hesaplanacak.

✖ Yeni kök aylık ve ek ödemenin toplamı, maaş gününde hesaba yatırılan tutardan çıkarılacak. Oluşan ek zam farkı ödenecek.

✖ Taban aylık 10 bin liraya çıktığı için, maaş gününde 7 bin 500 lira yatırılanlara, 2 bin 500 lira fark verilecek. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN