İşçi başına 221 bin 400 TL | 18-29 yaş arası istihdam yaratan işletmeler 54 aya kadar teşvik alabilecek!

Bu yıl 1 milyon istihdam hedeflenirken, hükümet teşvik musluklarını açtı. İlave istihdam desteği kapsamında işçiler için 24 bin 600 liradan (6 ay) başlayarak 221 bin 400 lirayı (54 ay) bulan prim teşviki verilecek.

EN AZ 6 AY SÜRECEK

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen yasa teklifi kapsamında ilave istihdama teşvik süresi uzatıldı. Özel sektör işverenlerine, sosyal güvenlik sigorta primi işveren payının tamamı oranında, yani yüzde 20.5 oranında bir destek sağlanıyor.

Bu yıl için aylık 4 bin 100-30 bin 754 lira tutarında destek sağlanacak. 18-29 yaş arası istihdam için 24-54 ay, 29 yaş ve üzeri erkekleri istihdam eden işyerlerine 6 ila 30 ay süreyle destek sağlanıyor.