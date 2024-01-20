İşçi başına 221 bin 400 TL | 18-29 yaş arası istihdam yaratan işletmeler 54 aya kadar teşvik alabilecek!

Bu yıl 1 milyon istihdam hedeflenirken, hükümet teşvik musluklarını açtı. İlave istihdam desteği kapsamında işçiler için 24 bin 600 liradan (6 ay) başlayarak 221 bin 400 lirayı (54 ay) bulan prim teşviki verilecek.
Bu yıl 1 milyon istihdam hedeflenirken, hükümet teşvik musluklarını açtı. İlave istihdam desteği kapsamında işçiler için 24 bin 600 liradan (6 ay) başlayarak 221 bin 400 lirayı (54 ay) bulan prim teşviki verilecek.
EN AZ 6 AY SÜRECEK
Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen yasa teklifi kapsamında ilave istihdama teşvik süresi uzatıldı. Özel sektör işverenlerine, sosyal güvenlik sigorta primi işveren payının tamamı oranında, yani yüzde 20.5 oranında bir destek sağlanıyor.
Bu yıl için aylık 4 bin 100-30 bin 754 lira tutarında destek sağlanacak. 18-29 yaş arası istihdam için 24-54 ay, 29 yaş ve üzeri erkekleri istihdam eden işyerlerine 6 ila 30 ay süreyle destek sağlanıyor.
Böylece 18-29 yaş arası istihdam yaratan işletme aylık 4 bin 100 lira üzerinden 54 aya kadar 221 bin 400 lira teşvik alabilecek.
2026'YA UZATILABİLİR
İlave istihdam sağlanması, özel politika gerektiren kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi olan işsizlerin desteklenmesi amacıyla 2011'den bu yana uygulanan teşvik uygulaması 31 Aralık 2025'e kadar sürecek. Bu teşvik kapsamında istihdam edilenlerin yüzde 55'ini kadınlar oluşturuyor. Uygulamanın 31 Aralık 2026'ya kadar uzatılması için de Cumhurbaşkanı'na yetki verildi.
1.8 MİLYON İŞLETMEYE ASGARİ ÜCRET KATKISI
Komisyon'da kabul edilen teklifle Ocak-Aralık döneminde sigortalı başına günlük 23.33, aylık 700 lira olarak işveren desteği verilecek. Bu durumda asgari ücret desteğinin yıllık maliyetinin yaklaşık 56.5 milyar lira olarak gerçekleşmesi öngörülüyor.
Geçen yıl verilen asgari ücret desteği yaklaşık 34 milyar lira olarak hesaplanırken, 2016'dan bu yana verilen destek de 85.4 milyar liraya ulaştı.