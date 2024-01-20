1 milyon TL isteyen bile çıktı | Özel okullar zam sınırını aştı veliler isyanda! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den açıklama

Kolejler yükselttikçe yükseltti! Megakent'teki bir kreş 1 milyon TL istedi. Bu rakama yemek ve servis de eklendi! Üstelik bu ücretler ilçelere göre de değişiklik gösterdi. En pahalı bölgenin Sarıyer olduğu tespit edildi. En ucuzu ise Esenyurt!

Özel okulların erken kayıt tarifesi dudak uçuklattı. Kimi okullarda astronomik fiyatlar ortaya çıktı. Fahiş fiyatta başı, eğitim ücretinde zam sınırının olmadığı her kademenin ilk sınıfları çekti.