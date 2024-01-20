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1 milyon TL isteyen bile çıktı | Özel okullar zam sınırını aştı veliler isyanda! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den açıklama

Özel okullar yeni eğitim yılı için erken kayıt dönemini başlattı. Veliler karşılaştıkları faturalar karşısında şaşkına döndü. Fahiş fiyatlar anaokullarında da kendini gösterdi. 1 milyon lira isteyen bile çıktı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 20 Ocak 2024 Güncelleme 20 Ocak 2024, 07:00
1 milyon TL isteyen bile çıktı | Özel okullar zam sınırını aştı veliler isyanda! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den açıklama

Kolejler yükselttikçe yükseltti! Megakent'teki bir kreş 1 milyon TL istedi. Bu rakama yemek ve servis de eklendi! Üstelik bu ücretler ilçelere göre de değişiklik gösterdi. En pahalı bölgenin Sarıyer olduğu tespit edildi. En ucuzu ise Esenyurt!

Özel okulların erken kayıt tarifesi dudak uçuklattı. Kimi okullarda astronomik fiyatlar ortaya çıktı. Fahiş fiyatta başı, eğitim ücretinde zam sınırının olmadığı her kademenin ilk sınıfları çekti.

Ara sınıflardaki zam sınırı ise bazı okullarda yemek, kitap-kırtasiye, kıyafet gibi ücretler katlanarak delindi. Hatta etüt, etkinlik ve genel gider gibi adlarla çeşitli ücretler alan okullar olduğu görüldü. Bazı devlet okullarında da velilerden değişik adlar altında paralar istendiği belirtildi.

BUTİKLER 300 BİN TL
Yüksek fiyatlar özel anaokullarında da kendisini gösterdi. Özel Anaokulları Derneği Başkanı Hacı Murat Kuş, yıllık ücreti 1 milyon lirayı bulan okullar olduğunu belirtti. Butik anaokullarında ise durumun farklı olduğunu kaydeden Kuş, "Buralarda yıllık 300 bini geçen bir rakam bulamazsınız. Genellikle yabancı menşeili okullar bu rakamlar var" dedi.

İLÇEYE GÖRE FARKLI
Anaokulu fiyatları ilçe ilçe değişirken, İstanbul'da en pahalı ilçeler arasında Sarıyer yer aldı. Butik anaokullarında en düşük aylık ödeme ücretinin 15 ila 25 bin arasında değiştiğini söyleyen Kuş, "Sarıyer bölgesiyle, Sancaktepe bölgesindeki okulun fiyatını aynı göremezsiniz. Arnavutköy'deki ile Bakırköy'deki aynı olamaz" diye konuştu.

'OKULLARI UYARIYORUZ'
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özel okullarla ilgili mevcut yönetmeliğe göre, ara sınıflarda fiyat belirleme yetkisinin Bakanlıkta, başlangıç sınıflarıyla ilgili yetkinin ise özel okullarda olduğunu söyledi. Her kademenin ilk sınıfında, yani okula yeni başlayan öğrencilerle ilgili Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği'nde bağlayıcı bir hüküm bulunmadığını vurgulayan Tekin, şöyle devam etti: "Aslında kamuoyunu rahatsız eden kısım oradaki ücretler. Onları da biz özel okul temsilcileriyle oturup geçtiğimiz hafta konuştuk. Önceki gün yine özel okul temsilcileri ve Hazine ve Maliye Bakanı'mız görüştü, biz de kendileriyle görüştük. Bu konuda kendileriyle fikir alışverişine devam edeceğiz, kendilerini uyarıyoruz biz de bu konularda. Ama dediğim gibi yani ara sınıflarla ilgili yönetmelik hükümlerine tabiler. Ama başlangıç sınıflarıyla ilgili fiyat belirleme yetkileri özel okullarda."

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