1 milyon TL isteyen bile çıktı | Özel okullar zam sınırını aştı veliler isyanda! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den açıklama

İLÇEYE GÖRE FARKLI
Anaokulu fiyatları ilçe ilçe değişirken, İstanbul'da en pahalı ilçeler arasında Sarıyer yer aldı. Butik anaokullarında en düşük aylık ödeme ücretinin 15 ila 25 bin arasında değiştiğini söyleyen Kuş, "Sarıyer bölgesiyle, Sancaktepe bölgesindeki okulun fiyatını aynı göremezsiniz. Arnavutköy'deki ile Bakırköy'deki aynı olamaz" diye konuştu.
'OKULLARI UYARIYORUZ'
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özel okullarla ilgili mevcut yönetmeliğe göre, ara sınıflarda fiyat belirleme yetkisinin Bakanlıkta, başlangıç sınıflarıyla ilgili yetkinin ise özel okullarda olduğunu söyledi. Her kademenin ilk sınıfında, yani okula yeni başlayan öğrencilerle ilgili Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği'nde bağlayıcı bir hüküm bulunmadığını vurgulayan Tekin, şöyle devam etti: "Aslında kamuoyunu rahatsız eden kısım oradaki ücretler. Onları da biz özel okul temsilcileriyle oturup geçtiğimiz hafta konuştuk. Önceki gün yine özel okul temsilcileri ve Hazine ve Maliye Bakanı'mız görüştü, biz de kendileriyle görüştük. Bu konuda kendileriyle fikir alışverişine devam edeceğiz, kendilerini uyarıyoruz biz de bu konularda. Ama dediğim gibi yani ara sınıflarla ilgili yönetmelik hükümlerine tabiler. Ama başlangıç sınıflarıyla ilgili fiyat belirleme yetkileri özel okullarda."