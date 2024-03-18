Genç çiftçi koyun hibe desteği başvurusu nasıl yapılır? Büyükbaş hayvancılık hibe desteği şartları nelerdir?

👉Genç Çiftçi Koyun Hibesi Nedir?
Genç çiftçilerin koyun hibesi alabilmesi için düzenlenmiş olan bir proje olan genç çiftçi koyun hibesi projesi, koyun besiciliği ile uğraşmak isteyen genç ve yeni çiftçilere 30.000 TL'ye kadar devlet tarafından verilen hibe desteğidir. Küçükbaş ve Büyükbaş hayvancılık hibe desteklerinden farklı olarak sunulmuş olan genç çiftçi koyun hibeleri, Tarım ve Orman İl Bakanlıkları üzerinden yapılan başvurular ile alınır. Gerekli şartları taşıyan gençlerin hayvancılık yapmaları için teşvik sayılan hibelerden biridir.
👉Büyükbaş Hayvan Desteği Nedir?
Büyükbaş hayvancılıkla ilgilenen çiftçilere verilen büyükbaş hayvan desteği, maddi olarak zor zamanlardan geçmeleri sebebi ile hayvanlarının bakımında zorlanan çiftçilere verilen hibe desteğidir. Bu destek, KOSGEB ya da diğer tarımı destekleme dernekleri ile beraber Tarım ve Orman İl Müdürlükleri tarafından, daha çok genç girişimcileri desteklemek amacı ile sağlanan bir destek türüdür. Alınan büyükbaş hayvan desteği, ilgili kurumlardan alınan maddi desteklerinin yarısının kendilerine hibe edilmesini, yani geri ödenmemesini sağlayan hibe desteği türlerinden biridir.
👉Büyükbaş Hayvancılık Hibe Desteği Ne Kadardır?
Güncel büyükbaş hayvancılık hibe desteklerinin tutarları, ilgili projelere göre şöyle sıralanmıştır:
• Kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması kapsamındaki projeler için sağlanan hibe desteği 2.500,000 TL tutarının en fazla yarısıdır.
• Kapasite artırımı, teknoloji yenileme ya da modernizasyon projeleri için sağlanan hibe desteği 2.500,000 TL tutarının en fazla yarısıdır.
Hibe desteği almak isteyen kişilerin kullanabilecekleri bu tutarlarda sunulmuş olan hibeler, kendi yapmış oldukları projelere göre değişiklik gösterir. Her büyükbaş hayvancılık ile ilgilenen kişilere doğrudan tavan olarak belirlenmiş bu fiyatların belirli bir oranı hibe edilmez.