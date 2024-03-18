Genç çiftçi koyun hibe desteği başvurusu nasıl yapılır? Büyükbaş hayvancılık hibe desteği şartları nelerdir?

Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği için sağlanan güncel hibe desteğinden yararlanmak isteyen çiftçiler, başvurularını Tarım ve Orman İl Müdürlüklerine yapmalıdır. Gerekli koşulları karşılayan çiftçiler, istenilen belgelerle birlikte başvurularını gerçekleştirebilirler. Başvuru sahiplerinden, ilgili projelerini sunmaları istenir ve bu projeler değerlendirilir. Eğer projeler onaylanırsa, çiftçilere hibe desteği verilir. Bu süreç, çiftçilerin işletmelerini geliştirmelerine ve tarımsal faaliyetlerini desteklemelerine yardımcı olur.

👉Büyükbaş hayvancılık desteğinden yararlanabilmek için gerekli olan güncel koşullar, şöyle sıralanmıştır:

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

• 18 yaşından büyük olmak

• ÇKS kaydı yaptırmış olmak

• Başvuru tarihinden önceki en az son 1 yıl süresince hayvancılıkla uğraşmak

• Proje hazırlamak

• Hazırlanan projeyi İl veya İlçe Müdürlüklerine sunmak

• Proje onayı alındığı takdirde yatırımı tamamlamak

• Daha önce aynı alandan hibe desteği almamış olmak

• Büyükbaş veya küçükbaş hayvan sayısına tebliğnamede belirtildiği kadar sahip olmak

Büyükbaş hayvancılık hibe desteğinin alınabilinmesi için kişilerin sahip olmaları gerekli hayvan sayıları şöyle belirlenmiştir:

• Büyükbaş hayvanların 10-50 arasında olması gereklidir.

• Küçükbaş hayvanların (Koyun ve keçi) en az 100, en fazla ise 300 olması gereklidir.

Belirlenmiş olan sayılardan daha az ya da fazla büyükbaş ile küçükbaş hayvana sahip olunması durumunda hibe desteklerinin hiçbirinden yararlanılma hakkına sahip olunamaz.