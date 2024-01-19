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EYT'liye en az 10 bin TL: Refah payından bu yıl emekli olanlar da yararlanacak mı? Ek zamlar nasıl uygulanacak?

Refah payıyla yüzde 42.6’ya ulaşan Ocak zammından bu yıl emekli olacak EYT’liler de yararlanacak. EYT’lilere de 10 bin liradan az emekli aylığı verilmeyecek...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Ocak 2024 Güncelleme 19 Ocak 2024, 07:00
EYT’liye en az 10 bin TL: Refah payından bu yıl emekli olanlar da yararlanacak mı? Ek zamlar nasıl uygulanacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 37.57 zam ve 7 bin 500 lira taban aylık üzerinden maaş ödemeleri başlarken, zam oranını 5 puanlık refah payı ile yüzde 42.6'ya, taban aylık ödemesini 10 bin liraya yükselten düzenleme için süreç başlatıldı. Ek zam ile oluşan farkın düzenleme yasalaşır yasalaşmaz ödenmesi bekleniyor.

BU YIL DİLEKÇE VERENE DE
Ocak ayı ödeme dönemi itibariyle uygulanacak yüzde 42.6 zamdan, geçtiğimiz yıl emekli olanların tamamı yararlanacak. EYT'liler dahil olmak üzere emeklilik dilekçesini 1 Ocak'tan bu yana vermiş veya bu yıl sonuna kadar verecek olanların tamamı Ocak ayında maaşlara yansıtılacak zamların tamamından yararlanacak.

2023'te EYT düzenlemesi kapsamında yaklaşık 2 milyon kişi emekli olurken, bu yıl da çok sayıda kişiye aylık bağlanması bekleniyor. Bu kişilere de emekli aylıkları refah payıyla birlikte yüzde 42.6'ya yükseltilmiş zam yansıtılarak bağlanacak. Bu yılın ilk yarısında emekli olanlar Temmuz'daki enflasyon zammından da yararlanırken, yılın ikinci yarısında emekli olacakların da hem Ocak hem Temmuz zamları yansıtılarak aylık bağlama işlemleri gerçekleştirilecek.

TABAN AYLIK HESABI
Ayrıca emeklilerin taban aylık ödemesi de Ocak ödeme dönemi itibariyle 10 bin liraya yükseltilecek. Bu ödeme hem geçen yıl hem bu yıl emekli aylığı bağlanan EYT'lilere de uygulanacak. Bu yıl emeklilik dilekçesini veren EYT'lilerin aylıkları hesaplanacak, eğer çıkan tutar 10 bin liranın altında kalırsa, ödeme 10 bin liraya tamamlanacak.



ZAM ORANLARI NASIL EŞİTLENECEK?
Temmuz'da SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları bu yılın ilk yarısındaki enflasyon oranında artırılacak. Memur emeklilerine ise yüzde 10 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Merkez Bankası'nın yüzde 36'lık yıl sonu enflasyon tahminine göre bu yılın ilk 6 aylık döneminde TÜFE'nin yüzde 24 çıkması durumunda SSK ve Bağ-Kur'luların aylıkları yüzde 24, memur emeklilerinin de yüzde 18.60 artacak. Bu durumda memur emeklilerinin yıllık toplam aylık zammı 77.02, SSK ve Bağ-Kur emeklilerininki yüzde 76.82 olacak.



KOMİSYONDAN GEÇTİ
En düşük emekli aylığının 10 bin liraya yükseltilmesi ile SSK ve Bağ- Kur emekli maaşlarında 5 puan artış içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

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