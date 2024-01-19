EYT’liye en az 10 bin TL: Refah payından bu yıl emekli olanlar da yararlanacak mı? Ek zamlar nasıl uygulanacak?

TABAN AYLIK HESABI

Ayrıca emeklilerin taban aylık ödemesi de Ocak ödeme dönemi itibariyle 10 bin liraya yükseltilecek. Bu ödeme hem geçen yıl hem bu yıl emekli aylığı bağlanan EYT'lilere de uygulanacak. Bu yıl emeklilik dilekçesini veren EYT'lilerin aylıkları hesaplanacak, eğer çıkan tutar 10 bin liranın altında kalırsa, ödeme 10 bin liraya tamamlanacak.





ZAM ORANLARI NASIL EŞİTLENECEK?

Temmuz'da SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları bu yılın ilk yarısındaki enflasyon oranında artırılacak. Memur emeklilerine ise yüzde 10 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Merkez Bankası'nın yüzde 36'lık yıl sonu enflasyon tahminine göre bu yılın ilk 6 aylık döneminde TÜFE'nin yüzde 24 çıkması durumunda SSK ve Bağ-Kur'luların aylıkları yüzde 24, memur emeklilerinin de yüzde 18.60 artacak. Bu durumda memur emeklilerinin yıllık toplam aylık zammı 77.02, SSK ve Bağ-Kur emeklilerininki yüzde 76.82 olacak.





KOMİSYONDAN GEÇTİ

En düşük emekli aylığının 10 bin liraya yükseltilmesi ile SSK ve Bağ- Kur emekli maaşlarında 5 puan artış içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN