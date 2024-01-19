Başkan Erdoğan Türk Hava Yolları Yönetim Zirvesi’ne video mesaj gönderdi! 2023’te ekonomimize katkısı 56 milyar dolar

Türk Hava Yolları Yönetim Zirvesi'ne video mesaj gönderen Başkan Recep Tayyip Erdoğan , "2023 yılı rakamlarına göre, Türk Hava Yolları ülkemiz ekonomisine 56 milyar dolarlık katkı yapmış, yaklaşık 16 milyar dolarlık hizmet ihracatıyla bu alandaki liderliğini perçinlemiştir" dedi.

EN DEĞERLİ MARKA " Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda emin ve kararlı adımlarla geleceğe yürüyoruz. Havacılık alanında ülkemizin başarı çıtası giderek yükselmekte. Türkiye'nin en değerli markası vasfına sahip olmanın yanı sıra, dünyanın en fazla ülkesine uçan hava yolu da olan Türk Hava Yolları , ülkemiz ekonomisine katkılarıyla da adından söz ettirmekte" diyen Erdoğan, THY tarafından geçen yılın son haftalarında duyurulan 350 uçaklık siparişi, gelecek vizyonunun anlamlı bir yansıması olarak değerlendirdiğini vurguladı.





8 BİN YENİ PERSONEL ALACAK

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Bu yıl uçuş noktası sayımızı 350'ye, yolcu sayısını da 92.5 milyona çıkarmayı hedefliyoruz. 2033'te yolcu sayısını 171 milyona, uçuş noktasını da 400'e çıkarmayı planlıyoruz" diye konuştu.

THY'nin ekonomiye doğrudan katkısının ise 2033'te 144 milyar doları bulacağını söyleyen Bolat, "Oyun kurucu 7 şirketten biri olacağız" dedi. Bolat, 82 bin civarındaki çalışan sayısını bu yıl yüzde 10 artırmayı planladıklarını kaydetti. İşe alacakları 8 bin civarındaki yeni çalışanın 600'ünün pilot olacağını ifade eden Bolat, "Daha önceki başvurular üzerinden işe alım sürecimiz devam ediyor. Kabin memuru alımı için Nisan'da ilana çıkacağız" diye konuştu.