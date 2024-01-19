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1 2 5 10 sene çalışan bir işçi artık kaç para tazminat alacak? Kıdem tazminatı A'dan Z'ye değişti!

Türkiye'de çalışanlar için kıdem tazminatı, önemli bir finansal destek kaynağı olarak dikkat çekiyor. Son zamanlarda yapılan düzenlemelerle, hem asgari ücretli çalışanlar hem de brüt maaşı 23.489 liranın üzerinde olan çalışanlar için kıdem tazminatı miktarlarında önemli artışlar yaşanıyor. Bu yeni düzenlemeler, işten ayrılan veya emekli olan vatandaşların alacakları tazminat miktarını artırarak, onların ekonomik refahına önemli bir katkı sağlamaktadır.

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Giriş Tarihi 19 Ocak 2024, 08:20 Güncelleme 19 Ocak 2024, 08:20
1 2 5 10 sene çalışan bir işçi artık kaç para tazminat alacak? Kıdem tazminatı A’dan Z’ye değişti!

Bu ay, Türkiye'de artan gelirlerle birlikte kıdem tazminatları da artıyor. Kıdem tazminatının alt ve üst sınırları, asgari ücret ve memur maaş katsayısındaki artışlara bağlı olarak yükseliyor. İşten ayrılan veya emekli olan çalışanlar, yeni düzenlemelerle daha fazla tazminat alacaklar.

Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanıyor?

Kıdem tazminatı, çalışanların son ücretleri üzerinden hesaplanmaktadır. Çalışılan yıl sayısı ile giydirilmiş brüt ücret çarpılarak tazminat miktarı belirlenir. Bu hesaplamaya, çalışana yapılan düzenli ödemeler ve tam yılı aşan süreler de dahil ediliyor. Yapılacak ödemeden sadece damga vergisi kesintisi yapılıyor.

Yeni Tavan ve Alt Sınır Rakamları

2023 yılının ikinci yarısında kıdem tazminatı tavanı, çalışılan her yıl için 23.489 lira olarak belirlendi. Damga vergisi kesildikten sonra, yıllık en çok 23.311 lira ödeme yapılıyordu. Memur maaş katsayısındaki artışla birlikte bu yılın ilk yarısında tazminat tavanı 35.058 liraya yükseldi. Damga vergisi kesildikten sonra en çok 34.792 lira ödeme yapılacak.

Asgari Ücretliler için Tazminat Artışı

Yeni asgari ücret artışı, en düşük kıdem tazminatını da yükseltti. 2023'ün ikinci yarısında işten ayrılan bir asgari ücretli, çalıştığı her yıl için 13.415 lira üzerinden hesaplama yapılırken, 13.312 lira ödeme alıyordu. Bu yıl işten ayrılan bir asgari ücretli için kıdem tazminatı, çalıştığı her yıl için 20.002 lira üzerinden hesaplanacak ve damga vergisi kesilmiş olarak 19.850 lira ödenecek.

Kıdem Tazminatı Nedir?

Kıdem tazminatı, Türkiye'de iş kanunları kapsamında, belirli şartlar altında işten ayrılan çalışanlara ödenen bir tazminattır. Bu tazminat, çalışanın iş yerinde geçirdiği süreye bağlı olarak hesaplanır ve işten ayrılma koşullarına göre değişiklik gösterebilir.

Kıdem Tazminatının Özellikleri

Hesaplama: Kıdem tazminatı, çalışanın iş yerinde geçirdiği her tam yıl için belirli bir miktar üzerinden hesaplanır. Bu miktar, çalışanın son aldığı brüt maaş ve varsa ek ödemeler dikkate alınarak belirlenir.

Kimler Yararlanabilir: Sürekli bir işte en az 1 yıl çalışmış olan herhangi bir nedenle işten çıkarılan ya da haklı bir sebeple işten ayrılan çalışanlar kıdem tazminatı almaya hak kazanır.

Ödeme Koşulları: İşverenin iflası, iş yerinin kapanması, emeklilik, kadın çalışanın evlendikten sonra ilk yıl içinde işten ayrılması gibi durumlar kıdem tazminatı ödenmesini gerektirir.

Ödeme Tutarı: Kıdem tazminatının miktarı her yıl için çalışanın son brüt maaşının 30 günlük tutarı kadardır. Ancak yasal bir üst sınır (tavan) bulunur ve bu sınır her yıl belirlenir.

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