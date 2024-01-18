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48-49-50-51-52 yaş üstü olanlar için erken emeklilik devri başlıyor! Son dakika onayı basıldı

Emeklilik pek çok kişinin hayallerini süsleyen, yaşamın altın yıllarını rahatça geçirebilmek için planladığı bir dönem oluyor. Ancak emeklilik süreci birçok faktöre bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Bu rehber emeklilik sürecinizi etkileyen temel faktörleri ve özel durumlara göre emeklilik avantajlarını ele alıyor. Durumunuz için en uygun emeklilik planlamasını yapmak uzun vadede büyük faydalar sağlayacaktır.

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Giriş Tarihi 18 Ocak 2024, 12:39 Güncelleme 18 Ocak 2024, 12:39
48-49-50-51-52 yaş üstü olanlar için erken emeklilik devri başlıyor! Son dakika onayı basıldı

Her birey için emeklilik süreci sigortalılık başlangıç tarihiyle başıyor. Sigortalı olarak çalışmaya başladığınız tarih, emeklilik yaşınızı, prim ödeme sürenizi ve emeklilik maaşınızı etkileyen en önemli faktör oluyor. Özellikle SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı gibi farklı sosyal güvenlik kurumlarına yapılan prim ödemeleri bu süreçte kritik rol oynuyor.

KISMİ EMEKLİLİK: 10 YIL PRİMLE EMEKLİLİK

15 yıl ve 3600 gün prim ödeyen vatandaşlar, kısmi emeklilik hakkından yararlanabiliyor. Bu yöntemde, emeklilik yaş şartı kadınlar için 58, erkekler için ise 60 olarak belirlenmiş durumda.

ÇOCUK SAHİBİ KADINLAR İÇİN EMEKLİLİK AVANTAJLARI

Çocuk sahibi kadın çalışanlar için, emeklilik sürecinde önemli avantajlar bulunmaktadır. Özellikle, 3 çocuğa kadar yapılan borçlanma ile kadınlar, yaklaşık 6 yıl erken emekli olma şansı elde edebiliyorlar. Ancak, bu avantajdan yararlanmak için çocukların sigortadan önce doğmuş olması gerekmektedir.

ASKERLİK BORÇLANMASI

Erkek çalışanlar için askerlik süresi, emeklilik yaşını geri çekme ve ek prim kazanımı anlamına geliyor. Sigortalı olmadan önce yapılan askerlik süresinin borçlanılması, sigorta başlangıç tarihini geriye çekerek erken emeklilik imkanı sağlıyor.

MALULEN EMEKLİLİK

İş yapma gücünü en az yüzde 60 oranında kaybeden çalışanlar, malulen emeklilik hakkına sahiptir. En az 1800 gün prim ödemiş olmak yeterli oluyor.

EMEKLİLİK YAŞI PRİM GÜNÜ ŞARTLARI (ERKEKLER İÇİN)

Sigorta Primi Ödeme Başlangıç Tarihi Yıl Şartıyla Prim Gün Sayısı Emeklilik Yaşı Şartı
31.12.2008 ve sonrası 7100 gün 60 yaş
09.09.1999 ~ 31.12.2008 7000 gün 60 yaş
24.11.1998 ~ 08.09.1999 25 yıl; 5975 gün 58 yaş
24.05.1997 ~ 23.11.1998 25 yıl; 5900 gün 57 yaş
24.11.1995 ~ 23.05.1997 25 yıl; 5825 gün 56 yaş
24.05.1994 ~ 23.11.1995 25 yıl; 5750 gün 55 yaş
24.11.1992 ~ 23.05.1994 25 yıl; 5675 gün 54 yaş
24.05.1991 ~ 23.11.1992 25 yıl; 5600 gün 53 yaş
24.11.1989 ~ 23.05.1991 25 yıl; 5525 gün 52 yaş
24.05.1988 ~ 23.11.1989 25 yıl; 5450 gün 51 yaş
24.11.1986 ~ 23.05.1988 25 yıl; 5375 gün 50 yaş
24.05.1985 ~ 23.11.1986 25 yıl; 5300 gün 49 yaş
24.11.1983 ~ 23.05.1985 25 yıl; 5225 gün 48 yaş
24.05.1982 ~ 23.11.1983 25 yıl; 5150 gün 47 yaş
24.11.1980 ~ 23.05.1982 25 yıl; 5075 gün 46 yaş
24.05.1979 ~ 23.11.1980 25 yıl; 5000 gün 45 yaş
09.09.1976 ~ 23.05.1979 25 yıl; 5000 gün 44 yaş
08.09.1976 ve öncesi 25 yıl; 5000 gün yaş şartı yok

KADINLAR İÇİN

Sigorta Primi Ödeme Başlangıç Tarihi Yıl Şartıyla Prim Gün Sayısı Emeklilik Yaşı Şartı
31.12.2008 ve sonrası 7100 gün 58 yaş
09.09.1999 ~ 31.12.2008 7000 gün 58 yaş
24.05.1999 ~ 08.09.1999 20 yıl; 5975 gün 56 yaş
24.05.1998 ~ 23.05.1999 20 yıl; 5975 gün 55 yaş
24.05.1997 ~ 23.05.1998 20 yıl; 5975 gün 54 yaş
24.05.1996 ~ 23.05.1997 20 yıl; 5900 gün 53 yaş
24.05.1995 ~ 23.05.1996 20 yıl; 5825 gün 52 yaş
24.05.1994 ~ 23.05.1995 20 yıl; 5750 gün 51 yaş
24.05.1993 ~ 23.05.1994 20 yıl; 5675 gün 50 yaş
24.05.1992 ~ 23.05.1993 20 yıl; 5600 gün 49 yaş
24.05.1991 ~ 23.05.1992 20 yıl; 5525 gün 48 yaş
24.05.1990 ~ 23.05.1991 20 yıl; 5450 gün 47 yaş
24.05.1989 ~ 23.05.1990 20 yıl; 5375 gün 46 yaş
24.05.1988 ~ 23.05.1989 20 yıl; 5300 gün 45 yaş
24.05.1987 ~ 23.05.1988 20 yıl; 5225 gün 44 yaş
24.05.1986 ~ 23.05.1987 20 yıl; 5150 gün 43 yaş
24.05.1985 ~ 23.05.1986 20 yıl; 5075 gün 42 yaş
24.05.1984 ~ 23.05.1985 20 yıl; 5000 gün 41 yaş
09.09.1981 ~ 23.05.1984 20 yıl; 5000 gün 40 yaş
01.04.1981 ~ 08.09.1981 20 yıl; 5000 gün 38 yaş
01.04.1981 ve öncesi 20 yıl; 5000 gün yaş şartı yok
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