48-49-50-51-52 yaş üstü olanlar için erken emeklilik devri başlıyor! Son dakika onayı basıldı

Her birey için emeklilik süreci sigortalılık başlangıç tarihiyle başıyor. Sigortalı olarak çalışmaya başladığınız tarih, emeklilik yaşınızı, prim ödeme sürenizi ve emeklilik maaşınızı etkileyen en önemli faktör oluyor. Özellikle SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı gibi farklı sosyal güvenlik kurumlarına yapılan prim ödemeleri bu süreçte kritik rol oynuyor.
KISMİ EMEKLİLİK: 10 YIL PRİMLE EMEKLİLİK
15 yıl ve 3600 gün prim ödeyen vatandaşlar, kısmi emeklilik hakkından yararlanabiliyor. Bu yöntemde, emeklilik yaş şartı kadınlar için 58, erkekler için ise 60 olarak belirlenmiş durumda.
ÇOCUK SAHİBİ KADINLAR İÇİN EMEKLİLİK AVANTAJLARI
Çocuk sahibi kadın çalışanlar için, emeklilik sürecinde önemli avantajlar bulunmaktadır. Özellikle, 3 çocuğa kadar yapılan borçlanma ile kadınlar, yaklaşık 6 yıl erken emekli olma şansı elde edebiliyorlar. Ancak, bu avantajdan yararlanmak için çocukların sigortadan önce doğmuş olması gerekmektedir.