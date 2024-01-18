48-49-50-51-52 yaş üstü olanlar için erken emeklilik devri başlıyor! Son dakika onayı basıldı

Her birey için emeklilik süreci sigortalılık başlangıç tarihiyle başıyor. Sigortalı olarak çalışmaya başladığınız tarih, emeklilik yaşınızı, prim ödeme sürenizi ve emeklilik maaşınızı etkileyen en önemli faktör oluyor. Özellikle SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı gibi farklı sosyal güvenlik kurumlarına yapılan prim ödemeleri bu süreçte kritik rol oynuyor.

KISMİ EMEKLİLİK: 10 YIL PRİMLE EMEKLİLİK 15 yıl ve 3600 gün prim ödeyen vatandaşlar, kısmi emeklilik hakkından yararlanabiliyor. Bu yöntemde, emeklilik yaş şartı kadınlar için 58, erkekler için ise 60 olarak belirlenmiş durumda.