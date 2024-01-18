1 MİLYON KİŞİYE 5 YIL ERKEN EMEKLİLİK | SSK ve Bağkur primleri eşitleniyor! Kimler kapsamda olacak?



- Düzenleme hayata geçtiğinde Bağ-Kur'luların emekliliği nasıl değişecek?

EYT reformuyla birlikte 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanlarda yaş şartı kaldırıldı. Bağ-Kur reformu tüm süreleri kapsarsa, kapsama giren EYT'li erkek sigortalıların da yaşlılık aylığına hak kazanma koşulu 9 binden 7 bin 200 güne inmiş olacak. EYT'li Bağ-Kur'lu kadınlarda zaten prim gün şartı halen 7 bin 200 gün.

Yine düzenleme, 8 Eylül 1999'dan sonra sigortalı olan ve reform kapsamına giren Bağ-Kur'lularda hem kadınlarda hem erkeklerde prim gün şartını 9 binden 7 bin 200'e çekecek. 7 bin 200 prim gününü tamamlayanlar sigortalılık başlangıç tarihine göre belirlenen yaşı doldurmuşsa emekli olabilecek. Yani 9 Eylül 1999-30 Nisan 2008 arasında işe başlayan kadınlarda 58, erkeklerde 60, sonrasında başlayanlarda ise 65'e varan yaşların da tamamlanması gerekecek.

- 3.5 yıl kuralı tarih mi olacak?

1 Ekim 2008'den önce sigortalı olanların emekli olacağı kurumu, son 3.5 yıldaki çalışmaları belirliyor. Son 7 yıllık sigortalılık süresinin yarısından bir fazla olan bin 261 gün çalışma hangi statüde gerçekleşmişse o statüden emekli olunuyor.

1 Ekim 2008 sonrasında sigortalılığı başlayanlar ise hangi kurumdan daha fazla prim ödenmişse, onun şartlarıyla emeklilik imkanı elde ediyor.