Ücret listesi kabarık! Özel okul masrafları velilerin belini büküyor: Özel okullar, yüzde 57’lik zam sınırını ek ücretlerle deldi







BİR DE KAYIT PARASI ÇIKTI

- Oğlum 6'ncı sınıf öğrencisi. Geçen yıl 65 bin liraya kayıt yaptırırken, bu yıl taksitli ödeme seçeneğiyle 154 bin 348 lira, nakit ödeme durumunda ise 149 bin 200 lira kayıt yenileme ücreti talep edildi. 50 bin-60 bin lira yemek ücreti, 40 bin-50 bin lira genel giderler ve bunlara ek olarak kayıt ücreti gibi kalemler bulunuyor.



- 2023-2024 dönemi için 44 bin 506 lira eğitim-öğretim ve 16 bin lira yemek bedeli olmak üzere toplamda 60 bin 506 lira ödeme yaptım. Gelecek yıl için ise okul yönetimi, yemek dahil peşin ödeme yapılırsa 135 bin, taksitli ödenecekse 145 bin lira talep ediyor. Bu da, yaklaşık yüzde 140 gibi bir artışa işaret ediyor.