Ücret listesi kabarık! Özel okul masrafları velilerin belini büküyor: Özel okullar, yüzde 57’lik zam sınırını ek ücretlerle deldi

Özel okullar erken kayıt dönemini başlattı. Kimi okulların masraf listesi velileri şaşkına döndürdü. Ara sınıf okul ücretine yüzde 57'lik zam sınırının ek masraflarla aşıldığı görüldü. Yemek ücretleri 2'ye, 3'e katlanırken, İstanbul'da istenen tutar 30-80 bin lirayı buldu. Genel gider, etkinlik gibi ek ücretler de şok etti. İşte velilerden gelen şikayetlerden bazıları:
- Önümüzdeki yılın okul yemek ücreti 77 bin lira + KDV olarak belirlenmiş. Okul ücreti ne olacak bu durumda?
- 3'üncü sınıfa giden çocuğumun 2024-2025 yılı eğitim ücreti için görüşmeye gittim. Geçen yıl ile bu yıl arasındaki genel toplam farkı yüzde 150. Genel gider adı altında 60 bin lira istiyorlar. Güya eğitim ücreti yüzde 60 zamlıymış.
BİR DE KAYIT PARASI ÇIKTI
- Oğlum 6'ncı sınıf öğrencisi. Geçen yıl 65 bin liraya kayıt yaptırırken, bu yıl taksitli ödeme seçeneğiyle 154 bin 348 lira, nakit ödeme durumunda ise 149 bin 200 lira kayıt yenileme ücreti talep edildi. 50 bin-60 bin lira yemek ücreti, 40 bin-50 bin lira genel giderler ve bunlara ek olarak kayıt ücreti gibi kalemler bulunuyor.
- 2023-2024 dönemi için 44 bin 506 lira eğitim-öğretim ve 16 bin lira yemek bedeli olmak üzere toplamda 60 bin 506 lira ödeme yaptım. Gelecek yıl için ise okul yönetimi, yemek dahil peşin ödeme yapılırsa 135 bin, taksitli ödenecekse 145 bin lira talep ediyor. Bu da, yaklaşık yüzde 140 gibi bir artışa işaret ediyor.