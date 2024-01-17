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Emekliye ek zam! En düşük emekli maaşı 10 bin TL | Kuruşu kuruşuna hesapladık  |  Kim kaç lira maaş alacak?

Başkan Erdoğan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammını 5 puanlık refah payı ile yüzde 42.6’ya yükselttiklerini duyurdu. Emekliye en düşük aylık ödemesini de yüzde 33.3 artışla 10 bin lira yaptıklarını açıkladı. Kuruşu kuruşuna hesapladık. Kim kaç lira maaş alacak?

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 17 Ocak 2024 Güncelleme 17 Ocak 2024, 07:02
Emekliye ek zam! En düşük emekli maaşı 10 bin TL | Kuruşu kuruşuna hesapladık  |  Kim kaç lira maaş alacak?

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin beklediği haber geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ek zam müjdesi verdi. Ocak ayı zam oranı 6 aylık enflasyon verileri doğrultusunda yüzde 37.57 çıkan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 'refah payı' ve 'taban aylık zammı' hayata geçirildi. SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin kök aylıklarına yansıyacak Ocak zammı 5.03 puanlık refah payı ile yüzde 42.6'ya yükseltilirken, 7 bin 500 lira olan en düşük aylık ödemesi de yüzde 33.3 artışla 10 bin liraya çıkarıldı.

2024 EMEKLİ YILI
Kabine toplantısı sonrası müjdeyi duyuran Başkan Erdoğan, 2024 yılının ilk 6 ayı için memur emeklisi aylıklarında yüzde 49.25, SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylıklarında ise yüzde 37.57 artış olduğunu hatırlattı. Bütçe imkanlarını zorlama pahasına da olsa emeklileri asla darda bırakmadıklarını belirten Erdoğan, "SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylıklarına ilave 5 puan daha artış yapacağımızın müjdesini vermek istiyorum. SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin Ocak 2024'ten itibaren 6 aylık artış oranı yüzde 42.6'ya yükseliyor.

Memur, SSK ve Bağ-Kur ayrımı yapmadan tüm emeklilerimizin yıllık maaş artış oranları önümüzdeki Temmuz'da eşitlenecektir. Emekli maaşı alt sınırını 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıyoruz" dedi. Erdoğan, 2024'ü emekliler yılı olarak ilan ettiklerini vurgulayarak, "Amacımız bu vesileyle emeklilerimizin hayat kalitesini artıracak yeni hizmetleri devreye almaktır" diye konuştu.



BUGÜN YÜZDE 37.57 ZAMLI YATIRILIYOR
Refah payıyla birlikte yüzde 42.6'ya ulaşan zam oranı, emeklilerin kök aylıklarına yansıtılıyor. Aralık ayı itibariyle yürürlükte olan kök aylığa yüzde 42.6'lık zam oranı ilave edilecek. Oluşan tutara, eğer kök aylık 7 bin 135 lira 19 kuruşun altında çıkmışsa yüzde 5, üstünde çıkmışsa yüzde 4 ek ödeme eklenecek. Bu hesap sonrası kök aylık ve ek ödemenin tutarı 10 bin liranın altındaysa, her ay yapılacak ödeme 10 bin liraya tamamlanacak.

Üstündeyse emekli hesaplanan yeni kök aylığı ve ek ödemeyi alacak. Emeklilerin maaş ödemeleri bugün başlarken; refah payı ve 10 bin lira için yasa gerektiğinden emekliler önce yüzde 37.57 artış ve 7 bin 500 lira taban aylık üzerinden ödemelerini alacak. Emekliler bu tutarları e-Devlet'te de 'Emekli Ödeme Bilgileri' başlığı altında detaylı şekilde görebilecek. Ek artışla oluşan fark yasa çıkar çıkmaz hesaplara yatırılacak. En düşük aylığın 10 bin liraya yükselmesinden kaynaklı farklar da ödenecek.


YASA HIZLA ÇIKARILACAK
Zamların maaşlara yansıması için yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Düzenlemenin, TBMM Başkanlığı'na hafta başında sunulan kısa çalışma ödeneği, asgari ücret desteği gibi çalışma hayatına ilişkin maddeler içeren kanun teklifine bir önergeyle eklenmesi planlanıyor. Önce Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, ardından TBMM Genel Kurulu'nda ele alınacak teklif, Meclis'ten geçtikten sonra ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak. Son olarak ise Resmi Gazete'de yayımlanarak uygulamaya alınacak. Düzenlemenin hızla yasalaştırılması hedefleniyor.


KÖK AYLIKLAR NASIL DEĞİŞECEK?

KÖK AYLIKLAR NASIL DEĞİŞECEK?

KÖK AYLIKLAR NASIL DEĞİŞECEK?

KÖK AYLIKLAR NASIL DEĞİŞECEK?

KÖK AYLIKLAR NASIL DEĞİŞECEK?

KÖK AYLIKLAR NASIL DEĞİŞECEK?

KÖK AYLIKLAR NASIL DEĞİŞECEK?

KÖK AYLIKLAR NASIL DEĞİŞECEK?

KÖK AYLIKLAR NASIL DEĞİŞECEK?

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