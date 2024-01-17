



BUGÜN YÜZDE 37.57 ZAMLI YATIRILIYOR

Refah payıyla birlikte yüzde 42.6'ya ulaşan zam oranı, emeklilerin kök aylıklarına yansıtılıyor. Aralık ayı itibariyle yürürlükte olan kök aylığa yüzde 42.6'lık zam oranı ilave edilecek. Oluşan tutara, eğer kök aylık 7 bin 135 lira 19 kuruşun altında çıkmışsa yüzde 5, üstünde çıkmışsa yüzde 4 ek ödeme eklenecek. Bu hesap sonrası kök aylık ve ek ödemenin tutarı 10 bin liranın altındaysa, her ay yapılacak ödeme 10 bin liraya tamamlanacak.

Üstündeyse emekli hesaplanan yeni kök aylığı ve ek ödemeyi alacak. Emeklilerin maaş ödemeleri bugün başlarken; refah payı ve 10 bin lira için yasa gerektiğinden emekliler önce yüzde 37.57 artış ve 7 bin 500 lira taban aylık üzerinden ödemelerini alacak. Emekliler bu tutarları e-Devlet'te de 'Emekli Ödeme Bilgileri' başlığı altında detaylı şekilde görebilecek. Ek artışla oluşan fark yasa çıkar çıkmaz hesaplara yatırılacak. En düşük aylığın 10 bin liraya yükselmesinden kaynaklı farklar da ödenecek.



YASA HIZLA ÇIKARILACAK

Zamların maaşlara yansıması için yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Düzenlemenin, TBMM Başkanlığı'na hafta başında sunulan kısa çalışma ödeneği, asgari ücret desteği gibi çalışma hayatına ilişkin maddeler içeren kanun teklifine bir önergeyle eklenmesi planlanıyor. Önce Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, ardından TBMM Genel Kurulu'nda ele alınacak teklif, Meclis'ten geçtikten sonra ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak. Son olarak ise Resmi Gazete'de yayımlanarak uygulamaya alınacak. Düzenlemenin hızla yasalaştırılması hedefleniyor.



KÖK AYLIKLAR NASIL DEĞİŞECEK?