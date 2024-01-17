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Ocak ek zamlı maaşlar bu ay yatacak mı? Emekli maaş farkları ne zaman yatacak 2024? SSK, Bağ-kur, Tarım, Esnaf zam farkı hesaplama 2024!

2024 Ocak ayında SSK ve Bağkur emeklileri, uzun süren bekleyişin ardından maaşlarını alacakları tarihleri öğrendi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarının, ocak ayı içerisinde belirlenen tarihlerde ödeneceği açıklandı.

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Giriş Tarihi 17 Ocak 2024, 08:27 Güncelleme 17 Ocak 2024, 08:28
Ocak ek zamlı maaşlar bu ay yatacak mı? Emekli maaş farkları ne zaman yatacak 2024? SSK, Bağ-kur, Tarım, Esnaf zam farkı hesaplama 2024!

2024 Ocak-Temmuz dönemi için emekli maaşlarına yapılan zamların ardından, emeklilerin gözü maaşlarının ne zaman yatacağı konusunda. Özellikle SSK ve Bağkur emeklileri için belirlenen maaş ödeme tarihleri, emekliler tarafından merakla bekleniyor. Peki, emekli maaş farkları yatırıldı mı? Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte 2024 Ocak ayı SSK-Bağkur emekli maaşı ödeme günleri...

Milyonlarca emeklinin zammı büyüdü. SSK ve Bağ-Kur'luların aylıklarına yansıtılacak zam oranı 5 puanlık ilaveyle yüzde 42.6'ya yükseltilirken, emeklilere en düşük ödeme 2 bin 500 lira artışla 10 bin liraya çıkarılıyor.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

2024 ocak ayı emekli maaşı zammı düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası SSK emeklikleri 17 Ocak, Bağ-Kur emeklileri de 25 Ocak'tan itibaren zamlı aylıklarını almaya başlayacak.

MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATIRILACAK?

Ocak ayı zamlı emekli maaşlarının yatırılacağı tarihlerin belli olmasının ardından gözler maaş farklarının ne zaman ödeneceğine çevrildi.

17-28 Ocak tarihleri arasında zamlı maaş alacak emeklilerin maaş farklarının ise aynı tarihler itibarıyla yatırılması bekleniyor.

İşte tahsis numarasına göre 4A-4B emekli maaşı ödeme günleri;

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,



Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

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