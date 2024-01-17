Ocak ek zamlı maaşlar bu ay yatacak mı? Emekli maaş farkları ne zaman yatacak 2024? SSK, Bağ-kur, Tarım, Esnaf zam farkı hesaplama 2024!

2024 Ocak-Temmuz dönemi için emekli maaşlarına yapılan zamların ardından, emeklilerin gözü maaşlarının ne zaman yatacağı konusunda. Özellikle SSK ve Bağkur emeklileri için belirlenen maaş ödeme tarihleri, emekliler tarafından merakla bekleniyor. Peki, emekli maaş farkları yatırıldı mı? Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte 2024 Ocak ayı SSK-Bağkur emekli maaşı ödeme günleri...