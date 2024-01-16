Kredi kartlarında yeni dönem başlıyor! Çalışmada sona gelindi! Artık alışveriş yapan herkes...

Dijital dönüşümle birlikte hayatımızda büyük bir değişim kapıda. Test aşamalarının başarılı geçmesi ve sermayelerin hazır olması, uzmanları bu değişimin hızlı bir şekilde gerçekleşeceğine inandırıyor.

Altın, dolar ve ev gibi geleneksel yatırım araçlarına olan ilgi azalırken dijital dönüşüm bu alanda da etkisini gösteriyor. Yatırımcılar dijital varlıklara yönelerek yeni bir döneme adapte oluyor.