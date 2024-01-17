Emekli dul ve yetim aylığı alanlara fark müjdesi! Emekli dul yetim maaşı 2024 ne kadar oldu? Ek zamla 4A, 4B dul aylığı kaç TL oldu?

Yeni yılda zamlı olarak alınmaya başlanan dul ve yetim maaşlarıyla birlikte, yaşlılık aylığı, engelli aylığı, evde bakım parası ve birçok diğer ödeme de artış gösterdi. Bu kapsamda, eşini kaybetmiş olanlara dul maaşı, çocuklara ise yetim maaşı ödenmekte.
DUL-YETİM AYLIĞI ORANI NİSPETİNDE VATANDAŞA ÖDENECEK
10.000 rakamının yüzde 75, 50 ve 25 oranlarını hesaplamak için şu formülü kullanabiliriz:
DUL VE YETİMLERE BU DÜZENLEMELER NASIL YANSIYACAK?
SSK ve Bağ-Kur'dan maaş alan dul ve yetimlerin kök aylıklarına yüzde 42.6 zam yansıtılacak.
10 bin lira taban aylık düzenlemesi de dul ve yetimlere hisseleri oranında yansıyacak. Ölüm aylığı oranı yüzde 75 alana 7 bin 500 liradan, ölüm aylığı oranı yüzde 50 olana 5 bin liradan, yüzde 25 olana da 2 bin 500 liradan az ödeme yapılamayacak.
Yüzde 42.6 artış sonrası bu tutarların altında çıkan ödemeler bu tutarlara tamamlanacak.
DUL VE YETİM AYLIĞI KİMLERE VERİLİR?
Ölen kişilerin ardında kalan eş ve çocuklar için oluşturulan fon sayesinde, hayatlarına devam edenlerin ekonomik olarak mağdur olmamaları sağlanır. Kadın ya da erkek eşlerden bir vefat ettiği zaman dul maaşından diğeri yararlanabilir. Aynı şekilde çocuklarda da yetim maaşı verilirken cinsiyet gözetilmez.
Halk arasındaki diğer adı ölüm aylığı olan dul ve yetim aylığı ölen sigortalının eşine ve çocuklarına bağlanır. Bu aylık kadın ya da erkek fark etmeden hak sahiplerine verilmektedir. Ölen sigortalının eşine bağlanan aylığa dul aylığı denir. Dul maaşı için Medeni kanunlarına uygun evlilik bağının olması gerekmektedir. Çocuklarına bağlanan aylığa ise yetim aylığı. Yetim maaşında da kız ya da erkek çocuk fark etmezken cinsiyet ayırımı maaşları alacakları süreleri etkilemektedir.