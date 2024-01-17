Emekli dul ve yetim aylığı alanlara fark müjdesi! Emekli dul yetim maaşı 2024 ne kadar oldu? Ek zamla 4A, 4B dul aylığı kaç TL oldu?

Yeni yılda zamlı olarak alınmaya başlanan dul ve yetim maaşlarıyla birlikte, yaşlılık aylığı, engelli aylığı, evde bakım parası ve birçok diğer ödeme de artış gösterdi. Bu kapsamda, eşini kaybetmiş olanlara dul maaşı, çocuklara ise yetim maaşı ödenmekte.

DUL-YETİM AYLIĞI ORANI NİSPETİNDE VATANDAŞA ÖDENECEK 10.000 rakamının yüzde 75, 50 ve 25 oranlarını hesaplamak için şu formülü kullanabiliriz: DUL VE YETİMLERE BU DÜZENLEMELER NASIL YANSIYACAK?



SSK ve Bağ-Kur'dan maaş alan dul ve yetimlerin kök aylıklarına yüzde 42.6 zam yansıtılacak. 10 bin lira taban aylık düzenlemesi de dul ve yetimlere hisseleri oranında yansıyacak. Ölüm aylığı oranı yüzde 75 alana 7 bin 500 liradan, ölüm aylığı oranı yüzde 50 olana 5 bin liradan, yüzde 25 olana da 2 bin 500 liradan az ödeme yapılamayacak. Yüzde 42.6 artış sonrası bu tutarların altında çıkan ödemeler bu tutarlara tamamlanacak.