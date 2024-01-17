2024 Yılı Yatırım Programı yayımlandı! Vatandaşın refahına 1 trilyon TL | Deprem tedbirlerine 510 milyar TL ödenek...

Hükümet, 2024'te büyük yatırım hamlesi için kolları sıvadı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı 2024 Yatırım Programı'na göre, bu yıl 12 bin 41 projeye 1 trilyon 7 milyar lira aktarılacak. Kamu 2024'te en fazla yatırımı ulaştırma alanına yapacak. Bu yıl ulaştırma sektörü yatırımları için yüzde 162 artışla 319 milyar lira ödenek tahsis edildi.

KARADENİZ GAZINA 46 MİLYAR TL

Geçen yıl 4 bin 704 proje tamamlanırken, bu yıl ise yatırım programına 4 bin 108 yeni proje dâhil edildi. Madencilik sektörüne yüzde 34 artışla 106 milyar, enerji sektörüne 75.7 milyar, tarım sektörüne 101 milyar lira ödenek ayrıldı.