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2024 Yılı Yatırım Programı yayımlandı! Vatandaşın refahına 1 trilyon TL | Deprem tedbirlerine 510 milyar TL ödenek...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı 2024 Yatırım Programı'na göre, kamu yatırımları bu yıl 1 trilyon lirayı aşacak. Deprem tedbirleri projelerine 510 milyar lira ödenek aktarılacak..

Hazal Ateş Hazal Ateş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 17 Ocak 2024 Güncelleme 17 Ocak 2024, 07:02
2024 Yılı Yatırım Programı yayımlandı! Vatandaşın refahına 1 trilyon TL | Deprem tedbirlerine 510 milyar TL ödenek...

Hükümet, 2024'te büyük yatırım hamlesi için kolları sıvadı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı 2024 Yatırım Programı'na göre, bu yıl 12 bin 41 projeye 1 trilyon 7 milyar lira aktarılacak. Kamu 2024'te en fazla yatırımı ulaştırma alanına yapacak. Bu yıl ulaştırma sektörü yatırımları için yüzde 162 artışla 319 milyar lira ödenek tahsis edildi.

KARADENİZ GAZINA 46 MİLYAR TL
Geçen yıl 4 bin 704 proje tamamlanırken, bu yıl ise yatırım programına 4 bin 108 yeni proje dâhil edildi. Madencilik sektörüne yüzde 34 artışla 106 milyar, enerji sektörüne 75.7 milyar, tarım sektörüne 101 milyar lira ödenek ayrıldı.

SAĞLIĞA 82.7 MİLYAR
Deprem tedbirleri projelerine 510 milyar lira, enerjide dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla Karadeniz gazı için 46 milyar lira, doğalgaz ve petrol arama faaliyetleri için 53.8 milyar lira ödenek ayrıldı. Sağlık Bakanlığı'na yüzde 152 artışla tahsis edilen 82.7 milyar lira ile 16 bin 822 yatak ve 486 ünite hizmete alınacak.

Ayrıca 19 bin 250 yatak kapasiteli 17 şehir hastanesinin yapımına devam edilecek ve bu hastanelerden 6 bin 450 yatak kapasiteli 6 proje tamamlanarak hizmete alınacak.



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