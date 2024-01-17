2. torba yasa için ilk maddeler belli! Prim indirimi, Bağkur-vergi-ehliyet affı, taşerona kadro, 3600 ek gösterge! 7’den 70’e listeler duyuruldu

BAĞKUR PRİMLERİ HAKKINDA SON DAKİKA AÇIKLAMA GELDİ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağkur'luların emekli olabilmeleri için gereken prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesine ilişkin, "Onu Orta Vadeli Plan'da hayata geçireceğiz, sıkıntı yok. O söz mutlaka yerine gelecek ama bütçe disiplininden de çok uzaklaşmamamız gerekiyor." dedi.

Torba Yasa Maddeleri ve İçeriği

Fahiş Fiyatlarla Mücadele

Teklifin önemli başlıklarından biri, fahiş fiyatlarla mücadele oldu. Deprem bölgesinde inşaat ve yapı malzemelerini yüksek fiyattan satan işletmeler için cezaların 10 kat artırılması öngörülüyor. Çeklerde Vade Öncesi İbraz Yasağı

Torba teklife göre, ileri tarihli çeklerde vade öncesi ibraz yasağı uzatılacak. Bu düzenleme, piyasada çeklerin güvenilirliğini artırmayı amaçlıyor. Şans Oyunları İkramiye Dağıtım Oranı

Şans oyunlarındaki ikramiye dağıtım oranının üst sınırı yüzde 93'e çıkarılacak. Bu değişiklik, şans oyunları sektöründe önemli bir etki yaratabilir.

Kur Koruma Mevduat Hesapları Düzenlemesi

Teklifte, Kur Koruma Mevduat Hesaplarına ilişkin önemli bir düzenleme yapıldı. Bu düzenleme, döviz kurlarındaki dalgalanmalara karşı koruma sağlamayı hedefliyor. Kurumlar Vergisi İstisnası

Kurumlar vergisinin istisna süresi 30 Haziran 2024'e kadar uzatılacak. Bu, iş dünyası için önemli bir destek olarak görülüyor.

3600 Ek Gösterge Beklentisi

Sosyal Güvenlik Kurumu Başuzmanı İsa Karakaş, 3600 ek gösterge düzenlemesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. "1'inci dereceye yükselen memurların 30 yıllık hizmet süresini doldurduklarında emeklilik maaşlarına en az 4 bin 500 lira, emeklilik ikramiyelerine ise en az 150 bin liralık bir artış olacağını" belirtti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da 3600 ek gösterge düzenlemesinin en yakın zamanda hayata geçirileceğini ifade etti.