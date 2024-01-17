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2. torba yasa için ilk maddeler belli! Prim indirimi, Bağkur-vergi-ehliyet affı, taşerona kadro, 3600 ek gösterge! 7'den 70'e listeler duyuruldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 27 Aralık 2023 tarihinde başlayan yılsonu tatilinin ardından 16 Ocak 2024 Salı günü çalışmalara tekrar başladı. Gündemdeki en önemli konulardan biri ise 84 maddeden oluşan Torba Yasa oldu. Meclis'in tatil öncesinde onayladığı 42 madde, kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.Yasanın içeriğinde yer alan taşeron işçilere kadro, 3600 ek gösterge, Bağkur prim düzenlemeleri gibi önemli maddeler, toplumun çeşitli kesimlerini ilgilendiriyor.

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Giriş Tarihi 17 Ocak 2024, 12:49 Güncelleme 17 Ocak 2024, 12:49
2. torba yasa için ilk maddeler belli! Prim indirimi, Bağkur-vergi-ehliyet affı, taşerona kadro, 3600 ek gösterge! 7’den 70’e listeler duyuruldu

2024 yılında hala milyonların gündeminde yer alan Torba Yasa, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde devam eden görüşmelerle ilerlemeye devam ediyor. Toplamda 84 madde içeren yasa, 46 maddenin onaylanmasının ardından Meclis'in gündemini meşgul etmeye devam ediyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) torba yasa görüşmeleri sırasında yeni yıl tatiline girdi. Görüşmelerin son aşamasında, çalışan emeklilere 5.000 TL ikramiye ödenmesine ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi ve ödemeler tamamlandı.

TBMM Genel Kurulunda Önemli Gelişmeler
TBMM Genel Kurulunda, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerinin ardından Meclis çalışmalarına ara verdi. Meclis, 16 Ocak tarihinde çalışmalara yeniden başlayacak. Bu süreçte komisyonların çalışmaları devam edecek.

İşsizlik Sigortası Kanunu Teklifi Meclise Sunuldu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından İşsizlik Sigortası Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. Bakan Işıkhan, İşsizlik Sigortası Fonu'nu kullanarak pasif işgücü piyasası programlarının etkinliğini artırmayı hedeflediklerini açıkladı. Ayrıca, sigortalı çalışanların kısa çalışma ödeneğinden daha fazla yararlanmalarını sağlamak amacıyla son 3 yılda gereken asgari prim ödeme gün sayısının 600'den 450 güne indirilmesi planlanıyor. Teşvik sürelerinin 31 Aralık 2025'e kadar uzatılması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdiri ile 31 Aralık 2026'ya kadar uzatılabilmesi de gündemde. Asgari Ücret Desteği'nin bu sene 700 liraya çıkarılması da Bakan Işıkhan tarafından belirtildi.

BAĞKUR PRİMLERİ HAKKINDA SON DAKİKA AÇIKLAMA GELDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağkur'luların emekli olabilmeleri için gereken prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesine ilişkin, "Onu Orta Vadeli Plan'da hayata geçireceğiz, sıkıntı yok. O söz mutlaka yerine gelecek ama bütçe disiplininden de çok uzaklaşmamamız gerekiyor." dedi.

Torba Yasa Maddeleri ve İçeriği
Fahiş Fiyatlarla Mücadele
Teklifin önemli başlıklarından biri, fahiş fiyatlarla mücadele oldu. Deprem bölgesinde inşaat ve yapı malzemelerini yüksek fiyattan satan işletmeler için cezaların 10 kat artırılması öngörülüyor.

Çeklerde Vade Öncesi İbraz Yasağı
Torba teklife göre, ileri tarihli çeklerde vade öncesi ibraz yasağı uzatılacak. Bu düzenleme, piyasada çeklerin güvenilirliğini artırmayı amaçlıyor.

Şans Oyunları İkramiye Dağıtım Oranı
Şans oyunlarındaki ikramiye dağıtım oranının üst sınırı yüzde 93'e çıkarılacak. Bu değişiklik, şans oyunları sektöründe önemli bir etki yaratabilir.

Kur Koruma Mevduat Hesapları Düzenlemesi
Teklifte, Kur Koruma Mevduat Hesaplarına ilişkin önemli bir düzenleme yapıldı. Bu düzenleme, döviz kurlarındaki dalgalanmalara karşı koruma sağlamayı hedefliyor.

Kurumlar Vergisi İstisnası
Kurumlar vergisinin istisna süresi 30 Haziran 2024'e kadar uzatılacak. Bu, iş dünyası için önemli bir destek olarak görülüyor.

3600 Ek Gösterge Beklentisi
Sosyal Güvenlik Kurumu Başuzmanı İsa Karakaş, 3600 ek gösterge düzenlemesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. "1'inci dereceye yükselen memurların 30 yıllık hizmet süresini doldurduklarında emeklilik maaşlarına en az 4 bin 500 lira, emeklilik ikramiyelerine ise en az 150 bin liralık bir artış olacağını" belirtti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da 3600 ek gösterge düzenlemesinin en yakın zamanda hayata geçirileceğini ifade etti.

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