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Evde bakım maaşı, yaşlılık, engelli aylığı ne kadar, kaç TL oldu? Aile destek programı, doğal gaz, elektrik desteği 2024 zamlı ödeme miktarı...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş sosyal yardım ödemelerine dair önemli bir açıklamada bulundu. Bakan Göktaş yaptığı açıklamada "Sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinde yüzde 50’ye yakın artışa gidildi" ifadelerini kullandı. Peki, evde bakım maaşı, yaşlılık, engelli aylığı ne kadar kaç TL oldu? İşte aile destek programı, doğal gaz, elektrik desteği 2024 zamlı ödeme miktarı...

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Giriş Tarihi 15 Ocak 2024, 09:39 Güncelleme 15 Ocak 2024, 09:45
Evde bakım maaşı, yaşlılık, engelli aylığı ne kadar, kaç TL oldu? Aile destek programı, doğal gaz, elektrik desteği 2024 zamlı ödeme miktarı...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım programlarında önemli bir değişiklik duyurarak vatandaşlara müjdeli haberler verdi. Yaptığı açıklamada Bakan Göktaş, sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinde yüzde 50'ye yakın artışa gidildiğini ifade etti. Peki, evde bakım maaşı, yaşlılık, engelli aylığı ne kadar kaç TL oldu? Aile destek programı, doğal gaz, elektrik desteği 2024 zamlı ödeme miktarı kaç TL? İşte haberin detayı!

İŞTE YENİ ÖDEME MİKTARLARI!

📌 Yaşlı Aylığı

Önceki Miktar: 2.348 TL
Yeni Miktar: 3.504 TL

📌 Çocuk Başı Ekonomik Destek

Önceki Ortalama: 3.571 TL
Yeni Ortalama: 5.330 TL

📌 Koruyucu Ailelere Çocuk Başı Ödemeler

Önceki Aylık Ortalama: 5.705 TL
Yeni Aylık Ortalama: 8.895 TL

📌 Engelli Aylıkları

Yüzde 40-69 Arası Engelli Oranı:

Önceki Miktar: 1.874 TL
Yeni Miktar: 2.797 TL

Yüzde 70 ve Üzeri Engelli Oranı:

Önceki Miktar: 2.811 TL
Yeni Miktar: 4.196 TL

📌 Evde Bakım Yardımı

Önceki Miktar (Ocak-Temmuz 2023): 5.097 TL
Yeni Miktar (Ocak-Temmuz 2024): 7.608 TL

Bakan Göktaş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Yaşlı aylığını 2 bin 348 liradan 3 bin 504 liraya yükseltiyoruz. Yaşlı aylığını 2 bin 348 liradan 3 bin 504 liraya yükseltiyoruz. Çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarını ortalama 3 bin 571 liradan 5 bin 330 liraya yükselttik. Koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması 5 bin 705 liradan 8 bin 895 liraya çıkarıldı.

Yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşlarımızın aylıklarını 1874 liradan 2 bin 797 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşlarımızın aylıklarını 2 bin 811 liradan 4 bin 196 liraya çıkartıyoruz.

5 bin 97 lira olan Evde Bakım Yardımı bu yılın ocak-temmuz dönemi için 7 bin 608 lira olacak.

Yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşlarımızın aylıklarını 1874 liradan 2 bin 797 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşlarımızın aylıklarını 2 bin 811 liradan 4 bin 196 liraya çıkartıyoruz.

Şubat ayından itibaren söz konusu aylık ödemelerini artışlı bir şekilde hak sahiplerinin hesaplarına yatıracağız.

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