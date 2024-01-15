Evde bakım maaşı, yaşlılık, engelli aylığı ne kadar, kaç TL oldu? Aile destek programı, doğal gaz, elektrik desteği 2024 zamlı ödeme miktarı...

Bakan Göktaş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Yaşlı aylığını 2 bin 348 liradan 3 bin 504 liraya yükseltiyoruz. Yaşlı aylığını 2 bin 348 liradan 3 bin 504 liraya yükseltiyoruz. Çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarını ortalama 3 bin 571 liradan 5 bin 330 liraya yükselttik. Koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması 5 bin 705 liradan 8 bin 895 liraya çıkarıldı.

Yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşlarımızın aylıklarını 1874 liradan 2 bin 797 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşlarımızın aylıklarını 2 bin 811 liradan 4 bin 196 liraya çıkartıyoruz.