Evde bakım maaşı, yaşlılık, engelli aylığı ne kadar, kaç TL oldu? Aile destek programı, doğal gaz, elektrik desteği 2024 zamlı ödeme miktarı...

Yüzde 70 ve Üzeri Engelli Oranı:
Önceki Miktar: 2.811 TL
Yeni Miktar: 4.196 TL
📌 Evde Bakım Yardımı
Önceki Miktar (Ocak-Temmuz 2023): 5.097 TL
Yeni Miktar (Ocak-Temmuz 2024): 7.608 TL
Bakan Göktaş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Yaşlı aylığını 2 bin 348 liradan 3 bin 504 liraya yükseltiyoruz. Yaşlı aylığını 2 bin 348 liradan 3 bin 504 liraya yükseltiyoruz. Çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarını ortalama 3 bin 571 liradan 5 bin 330 liraya yükselttik. Koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması 5 bin 705 liradan 8 bin 895 liraya çıkarıldı.
Yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşlarımızın aylıklarını 1874 liradan 2 bin 797 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşlarımızın aylıklarını 2 bin 811 liradan 4 bin 196 liraya çıkartıyoruz.
5 bin 97 lira olan Evde Bakım Yardımı bu yılın ocak-temmuz dönemi için 7 bin 608 lira olacak.
Yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşlarımızın aylıklarını 1874 liradan 2 bin 797 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşlarımızın aylıklarını 2 bin 811 liradan 4 bin 196 liraya çıkartıyoruz.
Şubat ayından itibaren söz konusu aylık ödemelerini artışlı bir şekilde hak sahiplerinin hesaplarına yatıracağız.