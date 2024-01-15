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Bankalar 0 faizli kredi kampanyasıyla mest etti! 10.000 TL'den 20.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatı! İşte başvuru şartları

Nakite ihtiyacı olan vatandaşlar için önemli bir gelişme yaşandı. Ekonomik olarak zorluk çeken müşterilere destek olmak amacıyla bazı bankalar harekete geçti. Garanti, QNB Finansbank, Yapı Kredi ve Akbank, faizsiz kredi kampanyalarını duyurdular. Bu bankalar, acil nakit ihtiyacı olan müşterilerine 10.000 TL'den 20.000 TL'ye kadar sıfır faizli ve taksitli nakit avans imkanı sunuyor. Uzun vadeli bu kampanyalar, faizsiz kredi arayan vatandaşlar için büyük bir fırsat oluşturuyor. Garanti, QNB Finansbank, Yapı Kredi ve Akbank'ın faizsiz kredi başvuru şartları merak konusu oldu.

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Giriş Tarihi 15 Ocak 2024, 10:21 Güncelleme 15 Ocak 2024, 10:21
Bankalar 0 faizli kredi kampanyasıyla mest etti! 10.000 TL’den 20.000 TL’ye varan faizsiz kredi fırsatı! İşte başvuru şartları

Banka faiz oranlarının arttığı bu dönemde, ekonomik açıdan sıkıntı yaşayan vatandaşlar için bankalar tarafından atılan bu adım büyük önem taşıyor. Faizsiz kredi kampanyaları, birçok banka tarafından hayata geçirildi. Yeni müşteri kazanmak isteyen bankalar, birbiriyle yarışır gibi faizsiz kredi seçenekleri sunmaya başladı.

Akbank, mobil uygulama üzerinden Akbank müşterisi olanlara 20.000 TL'ye kadar %0 faizli Taksitli Avans imkanı sunuyor. Ayrıca, yeni müşterilere özel TL Vadeli Mevduat hesaplarında %47,00'a varan faiz oranları sunuluyor.

QNB Finansbank, mobil uygulama üzerinden QNB Finansbank müşterisi olanlara 20.000 TL'ye kadar taksitli nakit avans ve kredi fırsatları sunuyor. Bunlar arasında %0 Faizli 10.000 TL, 6 ay vadeli ihtiyaç kredisi ve taksitli nakit avans seçenekleri bulunuyor.

Enpara.com, yeni müşterilere özel %0 faiz oranıyla 10.000 TL 6 ay vadeli ihtiyaç kredisi sunuyor.

Yapı Kredi, mobil uygulama üzerinden Yapı Kredi müşterisi olanlara ve Chippin kullanıcılarına özel 20.000 TL'ye kadar %0 faizli taksitli, 6 ay vadeli nakit avans fırsatı sunuyor. Ayrıca, Yapı Kredi müşterilerine yıllık 24.000 TL'ye varan Worldpuan fırsatları da sunulmaktadır.

Garanti BBVA ise müşterilerine 15.000 TL'ye varan %0 faizli taksitli nakit avans ve 10.000 TL'ye varan %0,99 faizli kredi imkanları sunuyor. Garanti BBVA Mobil üzerinden yeni müşteri olanlar bu fırsatlardan yararlanabilir. Sunulan seçenekler arasında %0,99 faizli 10.000 TL, 6 ay vadeli ihtiyaç kredisi ve %0 faizli 15.000 TL, 6 ay vadeli taksitli nakit avans bulunuyor.

Bu kampanyalar, ekonomik zorluklar yaşayan vatandaşlara önemli bir maddi destek sunarken, aynı zamanda bankaların müşteri tabanını genişletme çabalarının bir parçası olarak görülüyor. Faizsiz kredi ve taksitli nakit avans imkanları, özellikle acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için cazip bir seçenek oluşturuyor. Bu kampanyalar, bankaların müşteri odaklı yaklaşımlarını ve rekabetçi stratejilerini gösteriyor. Bu nedenle, bu tür kredi ve finansal destek seçenekleri, hem bankalar hem de müşteriler için önemli fırsatlar sunuyor.

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