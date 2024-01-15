EMEKLİLERE EŞİT ZAM 2 FORMÜL | SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşlarına refah payı için 2 formül! SSK ve Bağ-Kurlunun zamlı emekli maaşı ne kadar olacak?

İKİNCİ FORMÜL OCAK-TEMMUZ EŞİTLİĞİ

Bir diğer formül ise Ocak-Temmuz döneminde zam eşitliğinin sağlanması. Çünkü Temmuz'da da memur emeklilerinin zam oranının SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden daha düşük çıkacağı hesaplanıyor. Temmuz'da SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yansıtılacak. Memur emeklileri ise yüzde 10 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan kısmı üzerinden fark alacak.

Örneğin; Ocak-Haziran döneminde enflasyonun yüzde 24 çıkması halinde Temmuz zammı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 24, memur emeklilerinde ise yüzde 18.60 olarak gerçekleşecek. Buna göre de Temmuz'da memur emeklilerinin 5.4 puan daha düşük zam alma durumu oluşacak.

Bu nedenle Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yansıtılacak refah payında bu durumun da dikkate alınarak bu yılki Ocak-Temmuz zamlarının eşitlenmesi gündeme geldi.

Bu formüle göre zam oranının refah payıyla birlikte yüzde 44-45 seviyelerinde belirlenebileceğine dikkat çekiliyor. Söz konusu formül kabul görürse SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu ay yansıtılacak refah payı 6.43-7.43 puan seviyelerinde olabilecek.