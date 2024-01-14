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Özel okul fiyatlarına TÜFE freni: İşte 10 soruda fahiş fiyattan kurtulma yolu

Özel okullar fiyatlarını yüzde 200’den fazla arttırmaya başladı. Ancak yapacakları zam oranı yüzde 56.89. Bunu geçmeleri mümkün değil. Fahiş fiyata karşı ne yapılacak? İşte cevabı...

Ceyda Karaaslan Ceyda Karaaslan takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Ocak 2024 Güncelleme 14 Ocak 2024, 06:59
Özel okul fiyatlarına TÜFE freni: İşte 10 soruda fahiş fiyattan kurtulma yolu

Her yıl olduğu gibi 2024'ün ilk günlerinde de 1.5 milyon öğrencinin velisini ilgilendiren özel okullardaki ücret artışları yine gündemde. Çoğu veli özel okullara yapılan fahiş zamlardan şikayetçi. Bazı okulların yüzde 200'lere zam yaptığı yönünde iddialar var. Peki zamlar bu yıl neye göre belirlenecek? İşte tüm detaylar:

1-ZAM ORANI EN FAZLA NE KADAR OLABİLİR?
Zam artış oranı bir önceki yılın ÜFE ve TÜFE verileri toplanıp 2'ye bölündükten sonra çıkan rakamın üzerine 5 puan enflasyon payı eklenerek belirlenecek. Buna göre özel okullarda tavan zam oranı yüzde 56.89'un üzerinde olamayacak.

2-ORAN YUVARLANABİLİR Mİ?
Hayır. Okullar ara sınıflarda yüzde 56.89'un bir üzerinde zam yapamaz. Bu oranın yüzde 57'ye yuvarlanması dahi yasal olarak mümkün değil.

3-BAŞLANGIÇ SINIFLARINDA ZAM ORANI NE KADAR?
Öte yandan yüzde 56.89'luk artış oranını yalnızca ara sınıflarda okuyan öğrenciler içim geçerli. Eğitim kademelerindeki başlangıç sınıfları, yani 1, 5 ve 9'uncu sınıflar bu düzenlemeye dahil değil. İşte en fazla zamlar da bu kademlerde yapılıyor. Yıllık 1 milyon liraya kadar çıkan rakamlar isteyen özel kolejler bulunuyor.

4- ANAOKULLARINDA DURUM NE?
Yasal zam oranından özel okulların anaokulları da muaf. Anaokullarındaki ücret artışları da 2-3 katına çıkabiliyor. Örneğin geçen yıl 150 bin TL olan bir anaokulu gelecek yılın ücretini 400 bin TL olarak belirledi.

5-YEMEK VE SERVİS ÜCRETLERİ ZAMLI MI?
Özel okullarda ek hizmet olarak bilinen yemek, servis ve kırtasiyede de bu tavan zam oranı geçerli değil. Ek hizmetlerde limit yok. Okullar bu alanları gelir kaynağı yapıyor.

6-ERKEN KAYIT İNDİRİMİ NE KADAR?
Özel okullar ocak-nisan ayları arasında erken kayıt dönemi başlatıyor. Bu dönemde yeni ücret üzerinden yüzde 25'lere varan indirimler yapıyor.

7-BURSLULUK SINAVLARI NE ZAMAN?
Bazı okulların sınavları geçen hafta yapıldı. Çoğu okulun sınavları ise bu haftasonu ve önümüzdeki hafta yapılacak.

8-ÖZEL OKULLAR NE İSTİYOR?
Veliler oranın yüksek olduğunu düşünürken okullar ise öğretmen maaşları başta olmak üzere giderlerdeki artışlar nedeniyle zam oranının artırılmasını bekliyor. Devlette en düşük 49 bin TL brüt maaşı olan öğretmenin net maaşı 39 bin TL. Ancak özel okullarda aynı brütü alan bir öğretmenin eline işveren katkı payları, SGK gibi ödemelerden sonra ancak 29 bin TL geçiyor.

9-KDV KALDIRILACAK MI?
Hem özel okullar hem de veliler eğitimden alınan KDV oranının kaldırılmasını istiyor. Yeni vergi düzenlemesiyle birlikte özel okullarda KDV oranı yüzde 8'den yüzde 10'a yükseltildi.

10-MEB YENİ BİR DÜZENLEME YAPACAK MI?
Zam oranı bu şekilde kalırsa orta segmente hitap eden 2 bine yakın okulun kapanabileceği öngörülüyor. Özellikle Anadolu kentlerinde ücretleri en fazla 100 bin TL olan okullar var. Bu okulların varlığı sürdürebilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yeni düzenleme yapabileceği öğrenildi.

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