Özel okul fiyatlarına TÜFE freni: İşte 10 soruda fahiş fiyattan kurtulma yolu

3-BAŞLANGIÇ SINIFLARINDA ZAM ORANI NE KADAR?

Öte yandan yüzde 56.89'luk artış oranını yalnızca ara sınıflarda okuyan öğrenciler içim geçerli. Eğitim kademelerindeki başlangıç sınıfları, yani 1, 5 ve 9'uncu sınıflar bu düzenlemeye dahil değil. İşte en fazla zamlar da bu kademlerde yapılıyor. Yıllık 1 milyon liraya kadar çıkan rakamlar isteyen özel kolejler bulunuyor.

4- ANAOKULLARINDA DURUM NE?

Yasal zam oranından özel okulların anaokulları da muaf. Anaokullarındaki ücret artışları da 2-3 katına çıkabiliyor. Örneğin geçen yıl 150 bin TL olan bir anaokulu gelecek yılın ücretini 400 bin TL olarak belirledi.

5-YEMEK VE SERVİS ÜCRETLERİ ZAMLI MI?

Özel okullarda ek hizmet olarak bilinen yemek, servis ve kırtasiyede de bu tavan zam oranı geçerli değil. Ek hizmetlerde limit yok. Okullar bu alanları gelir kaynağı yapıyor.

6-ERKEN KAYIT İNDİRİMİ NE KADAR?

Özel okullar ocak-nisan ayları arasında erken kayıt dönemi başlatıyor. Bu dönemde yeni ücret üzerinden yüzde 25'lere varan indirimler yapıyor.