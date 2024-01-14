Memur zammıyla birlikte sosyal ödemeler arttı: Hastasına bakana 7.609 TL

3 Ocak'ta TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranıyla birlikte memur zammı şekillendi.
3 Ocak'ta TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranıyla birlikte memur zammı şekillendi.
2024 yılının ilk yarısında uygulanacak olan memur zammı 6 aylık enflasyon rakamlarıyla birlikte yüzde 49.25 olarak açıklandı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakıma muhtaç olan vatandaşların bakımını üstlenenlere ödenen evde bakım maaşı da memur zammıyla birlikte artış gösterdi.
Her ayın 11 ile 15'i arasında gerçekleştirilen 5 bin 98 TL'lik evde bakım maaşına da yüzde 49,25 oranında zam yapıldı. 2023 yılının son döneminde 5 bin 98 TL olan evde bakım maaşı 7 bin 609 TL'ye yükseldi.