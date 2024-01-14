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Memur zammıyla birlikte sosyal ödemeler arttı: Hastasına bakana 7.609 TL

3 Ocak'ta TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranıyla birlikte memur zammı şekillendi. Memur maaşlarına yapılan yüzde 49.25’lik artış sosyal ödemeleri de aynı oranda artırdı. Evde bakım parası da 7 bin 609 TL oldu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Ocak 2024 Güncelleme 14 Ocak 2024, 06:59
Memur zammıyla birlikte sosyal ödemeler arttı: Hastasına bakana 7.609 TL

3 Ocak'ta TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranıyla birlikte memur zammı şekillendi.

2024 yılının ilk yarısında uygulanacak olan memur zammı 6 aylık enflasyon rakamlarıyla birlikte yüzde 49.25 olarak açıklandı.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakıma muhtaç olan vatandaşların bakımını üstlenenlere ödenen evde bakım maaşı da memur zammıyla birlikte artış gösterdi.

Her ayın 11 ile 15'i arasında gerçekleştirilen 5 bin 98 TL'lik evde bakım maaşına da yüzde 49,25 oranında zam yapıldı. 2023 yılının son döneminde 5 bin 98 TL olan evde bakım maaşı 7 bin 609 TL'ye yükseldi.

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