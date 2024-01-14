Memur zammıyla birlikte sosyal ödemeler arttı: Hastasına bakana 7.609 TL

Her ayın 11 ile 15'i arasında gerçekleştirilen 5 bin 98 TL'lik evde bakım maaşına da yüzde 49,25 oranında zam yapıldı. 2023 yılının son döneminde 5 bin 98 TL olan evde bakım maaşı 7 bin 609 TL'ye yükseldi.

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