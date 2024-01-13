Maaşa fark eklemesi yapılacak: 15.3 milyon emeklinin yüzünü güldürecek müjde saat 11:35’te verildi!

Aralık enflasyonunun açıklanmasıyla, milyonlarca emekli nin zam oranları netleşmeye başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için %37,57 oranında bir enflasyon artışı kesinleşirken, memurlar ve memur emeklileri için %49,25 oranında zam yapıldı. Bu durum, emeklilere ek zam ve refah payı konularını gündeme getirdi.

BAKANLIKLARDAN ALTERNATİF ÇALIŞMALAR

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ek iyileştirmeler üzerinde çalıştı. Bu çalışmalar kapsamında hem teknik detaylar hem de bütçe dengeleri göz önünde bulundurularak maliyet hesaplamaları yapıldı.