Ev kiralarına % kaç zam gelecek? %25 kira zam sınırı değişecek mi 2024? Şubat ayı kira artış oranı ne kadar olacak? TÜİK iş yeri, dükkan kirası hesaplama 2024!

Ocak ayında yapılacak kira artış oranı belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan aralık ayı enflasyon verileri, kira zamlarını da etkileyerek yeni yılın ilk ayında uygulanacak oranları belirledi. Öte yandan yeni yılda da %25 kira zam sınırının devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz son dakika açıklamasında bulundu. Peki, %25 kira zam sınırı değişecek mi 2024? İşte konu hakkında merak edilenler...

Kira artışlarında ki yüzde 25 sınırıyla ilgili soruları cevaplayan Yılmaz, "Kaldırılması için alınmış bir karar yok. 2024 dezenflasyon yılı, çözüm enflasyonu düşürmek" diye konuştu.

OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında yüzde 25'le sınırlandırılmıştı.

Buna göre; 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2024 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25'in üzerinde zam yapılamayacak.

Yüzde 25'lik zam sınırı sadece konut için geçerli olacak. İşyeri kiraları için böyle bir sınır bulunmuyor.

İŞYERLERİNDE KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

İşyerlerine yapılacak kira zammı oranında ise sınırlama bulunmuyor. Ocak ayı kira artış oranı yüzde 53,86 olarak belirlendi. Böylece kira kontrat süresi kasım ayında dolan işletme sahipleri kiralarında tavan zammı yüzde 53,86 olarak uygulayacak.

OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

Mevcut Kira Bedeli: 13 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Ocak 2024

Girdiğiniz Artış Oranı: %25

Kira Artış Tutarı: 3 bin 250 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 16 bin 250 TL