Yerli ve milli gurur Togg’un yeni modeli, CES 2024’te beğeni topladı

Togg'un dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2024'te tanıttığı yeni modeli T10F, ziyaretçilerin dikkatini çekti. Gelecek yılın Mart veya Nisan aylarında önce Türkiye'de, ardından Avrupa'da satışa sunulması planlanan T10F, CES 2024'te uluslararası katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

The Car Crash kanalı içerik üreticisi Jessica Thön, "Türkiye'den yeni bir markanın gelmesi çok ilgi çekici. Berlin'de doğdum ve çok sayıda Türk arkadaşım var. Türk halkının bu markayla ne kadar gurur duyduğunu görmek hoşuma gidiyor.