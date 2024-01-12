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Yarıyıl tatili için seyahat rezervasyonlar başladı! En çok tercih edilen rotalar belli oldu...

Yarıyıl tatili için seyahat rezervasyonları hız kazandı. Kış tatili rotalarında gecelik kişi başı fiyatlar yerine göre bin-bin 600 liradan başlıyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 12 Ocak 2024 Güncelleme 12 Ocak 2024, 06:59
Yarıyıl tatili için seyahat rezervasyonlar başladı! En çok tercih edilen rotalar belli oldu...

Sömestir yaklaşırken, tatil rezervasyonları hız kazandı. En uygun, kış tatili rotalarını paylaştı. Bungalov oteller ile Sapanca, en çok tercih edilen sömestir rotası olarak öne çıkıyor.

Sapanca otellerinde geceliği bin 100 liradan başlayan fiyatlarla tatil planlanabiliyor. Kartepe de kayak yapmak isteyenler için güzel bir tatil deneyimi sunuyor. Kartepe'de gecelik konaklama bin 600 liradan başlıyor.

KAPADOKYA EN AZ BİN TL
Sömestir tatilinin tercih edilen rotalarından Uludağ, kar yağışının beklenen seviyelerin altında olduğu dönemlerde bile İstanbul'a yakınlığının etkisiyle popülaritesini koruyor.

Türkiye'nin gözde kültür turizmi merkezlerinden Kapadokya da peri bacalarını, kaya içine oyulmuş mağara evlerini ziyaret etme ve balona binme imkanı sunuyor. Kapadokya'ya özgü mağara tipi konaklama seçenekleri gecelik bin liradan başlıyor. Sömestirde tercih edilebilecek şehirlerden biri olan Eskişehir'deki merkezdeki termal otellerin geceliği ise en düşük bin 200 lira.

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