Yarıyıl tatili için seyahat rezervasyonlar başladı! En çok tercih edilen rotalar belli oldu...

Sömestir yaklaşırken, tatil rezervasyonları hız kazandı. En uygun, kış tatili rotalarını paylaştı. Bungalov oteller ile Sapanca, en çok tercih edilen sömestir rotası olarak öne çıkıyor.

Sapanca otellerinde geceliği bin 100 liradan başlayan fiyatlarla tatil planlanabiliyor. Kartepe de kayak yapmak isteyenler için güzel bir tatil deneyimi sunuyor. Kartepe'de gecelik konaklama bin 600 liradan başlıyor.