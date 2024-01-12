SSK ve Bağ-Kurluya ek zam takvimi: Süreç nasıl ilerleyecek? Hangi formüller gündemde? Ne zaman yatırılacak?

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin merakla beklediği ek zam ile ilgili takvim netleşti. Düzenlemenin önümüzdeki hafta kabine ele alınması ve Meclis'e sevk edilmesi planlanıyor.
Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin merakla beklediği ek zam ile ilgili takvim netleşti. Düzenlemenin önümüzdeki hafta kabine ele alınması ve Meclis'e sevk edilmesi planlanıyor.
SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarıyla ilgili çalışma yapıldığını söyleyen AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Asgari ücret artırıldığı için işveren desteğinin 700 liraya çıkarılması, kısa çalışma ödeneği ve diğer hususlarla ilgili 7-8 maddelik kanun teklifimiz var, ona çalışıyoruz. Onun içinde değerlendirilir. Önemli olan sadece bir oranın belirlenmesi değil, bütçeyi de ortaya koymamız lazım. Bakanlığımız çalışıyor. Bir ön görüşme yaptık. Önümüzdeki haftaya kadar neticelenirse Kabine'de değerlendirilir, sonra bizim kanun teklifimize de koyarız. Belki üçüncü haftamızda netleşir" dedi.
TBMM, 2024 yılı çalışmalarına 16 Ocak'ta başlayacak. Emeklilere ilişkin düzenlemenin asgari ücret desteğinin de yer aldığı torba teklifle birlikte önümüzdeki hafta Meclis'e sevk edilmesi bekleniyor. Teklif önce Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, ardından TBMM Genel Kurulu'nda ele alınacak. Meclis'ten geçtikten sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak. Son olarak ise Resmi Gazete'de yayımlanarak uygulamaya alınacak. Düzenlemenin hızla yasalaştırılması hedefleniyor.
FARK NE ZAMAN ÖDENECEK?
SSK emeklileri aylıklarını 17-26 Ocak'ta, Bağ-Kur emeklileri de 25-28 Ocak'ta alacak. Düzenlemenin yetişmemesi durumunda emekliler aylıklarını yüzde 37.57 zamlı olarak tahsis numarasının son rakamına göre belirlenmiş maaş günlerinde alacak. Bu artışla birlikte kök aylığı 7 bin 500 liranın altında kalanlara 7 bin 500 lira yatırılacak. Ek zamla oluşan fark da yasa çıkar çıkmaz hesaplara yatırılacak.
İŞTE FORMÜLLER
Yapılacak ek zam düzenlemesiyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının yükseltilerek, memur emeklileriyle oluşan farkın kapatılması ve taban aylık ödemesinin artırılması bekleniyor. Burada şu formüller öne çıkıyor:
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayı zam oranı 11.68 puanlık refah payı ile memur emeklilerinin artışı olan yüzde 49.25'e çıkarılabilir.
Refah payı belirlenirken Temmuz'da da memur emeklilerinin zammının daha düşük olacağı dikkate alınabilir. Bu durumda da SSK ve Bağ-Kur emeklilerine şimdi verilecek refah payı yüzde 6.43-7.43 puan seviyelerinde belirlenebilir. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı da buna göre yüzde 44-45 olur.
Halen SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde taban aylık 7 bin 500 lira. Bu tutarın da yükseltilmesi gündemde. Burada 10 bin lira seviyesi konuşuluyor. 6 aylık enflasyona göre yeni rakam 10 bin 317 lira olacak.