SSK ve Bağ-Kurluya ek zam takvimi: Süreç nasıl ilerleyecek? Hangi formüller gündemde? Ne zaman yatırılacak?

SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarıyla ilgili çalışma yapıldığını söyleyen AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Asgari ücret artırıldığı için işveren desteğinin 700 liraya çıkarılması, kısa çalışma ödeneği ve diğer hususlarla ilgili 7-8 maddelik kanun teklifimiz var, ona çalışıyoruz. Onun içinde değerlendirilir. Önemli olan sadece bir oranın belirlenmesi değil, bütçeyi de ortaya koymamız lazım. Bakanlığımız çalışıyor. Bir ön görüşme yaptık. Önümüzdeki haftaya kadar neticelenirse Kabine'de değerlendirilir, sonra bizim kanun teklifimize de koyarız. Belki üçüncü haftamızda netleşir" dedi.