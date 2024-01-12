Milyonlara emeklilik yolu: Primi eksik olan ne ödeyecek? Esnaftan ev hanımına, part-time çalışandan ev işi yapana...

TARIMLA UĞRAŞANLAR
Tarım Bağ-Kur primleri de esnaf gibi en düşük 6 bin 900 lira 86 kuruşa çıktı. Primi düzenli ödeyenler için de bu tutar 5 bin 900 lira 74 kuruş olarak uygulanırken, çiftçi aylık bin lira 12 kuruş daha az ödeyecek. Ayrıca tarım Bağ-Kur primleri artık Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda 2 taksitle ödenebiliyor. Ocak- Haziran primleri Temmuz, Temmuz-Aralık primleri de Ocak sonuna kadar verilebiliyor.
BORÇLANMA PLANLAYANLAR
Bu yıl başvuranlar için doğum ve askerlik borçlanmasında günlük en düşük ödeme 213,36, en yüksek ödeme bin 600 lira 20 kuruşa çıktı. 1 aylık borçlanma en az 6 bin 400 lira 80 kuruş oldu. Gurbetçiler de bu yıl başvurup yurt dışı borçlanması yaptıklarında günlük en az 300,04 lira, en çok 2 bin 250 lira 28 kuruş yatıracak. 1 aylık borçlanmaya 9 bin 1 lira ödenecek.
PART-TIME İŞ YAPANLAR
Ay içinde 30 günden az çalışan veya tam gün çalışmayanlardan kalan sürelerinde isteğe bağlı sigortaya prim ödeyenlerin yatıracağı tutar da değişti. Aylık kazanç alt sınırına göre işsizlik sigortası primi ödemek istemeyenler aylık 6 bin 400 lira 80 kuruş, işsizlik sigortası primi ödeyecekler de 7 bin lira 88 kuruş üzerinden gün sayısına göre ödeme yapacak.