İşten ayrılana 10 ay maaş: İşte merak edilen soruların yanıtları...

İŞKUR'DAN GELEN İŞ TEKLİFLERİNİ İŞYERLERİ EVİME UZAK OLDUĞU İÇİN KABUL ETMEDİM. İŞSİZLİK ÖDENEĞİM KESİLİR Mİ?

Kurum'un teklif ettiği işi haklı bir neden olmadan reddedenlerin işsizlik ödeneği kesiliyor. Ancak, kayıtlı mesleğine, eğitimine, yaşına, cinsiyetine, sağlık durumuna uygun olmayan, son çalıştığı işin ücret veya çalışma koşullarına yakın olmayan bir işte çalıştırılmak istenmesi durumunda önerilen iş reddedilmiş sayılmıyor. Önerilen işyerinin ikamet edilen yerin belediye mücavir alanları sınırları dışında işyeri olması da aynı kapsamda değerlendiriliyor. Dolayısıyla işsizlik ödeneği de kesilmiyor.

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