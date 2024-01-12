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İşten ayrılana 10 ay maaş: İşte merak edilen soruların yanıtları...

Devlet işten ayrılanlara şartları sağlamaları halinde maaş bağlıyor. 30 gün içinde başvuru önem taşıyor. Ayda 15 bin 880 liraya varan ödeme alınabiliyor...

Hazal Ateş Hazal Ateş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 12 Ocak 2024 Güncelleme 12 Ocak 2024, 06:59
İşten ayrılana 10 ay maaş: İşte merak edilen soruların yanıtları...

İşten ayrılan vatandaşlara 10 ay süresince işsizlik ödeneğiyle beraber işbaşı, mesleki eğitim programı kapsamında günlük harçlık, kreş yardımı, toplum yararına programda öncelik, ücretsiz sağlık hizmeti, danışmanlık hizmeti veriliyor. İŞKUR üzerinden yapılan işsizlik ödemeleri 10 ay boyunca düzenli olarak maaş gibi hesaba yatıyor. İşte merak edilen soruların yanıtları:

İSTİFA EDENLER DE İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİR Mİ, BAŞVURUDA BİR SÜRE SINIRI BULUNUYOR MU?
İŞKUR tarafından iş arayan kaydı yapılarak ödenek bağlanıyor. Kendi isteği ile işten ayrılanlar alamıyor. İşten çıktıktan sonra 30 gün içinde İŞKUR'a başvurulması gerekiyor. Mücbir sebepler dışında başvuruda gecikilen süre işsizlik ödeneği ödeme süresinden düşülüyor.



BUGÜN İTİBARİYLE MAAŞIM 26 BİN LİRA OLUP, İŞSİZ KALIRSAM NE KADAR MAAŞ ALABİLİRİM?
Damga vergisi kesintisiyle birlikte aylık 10 bin 519 lira işsizlik maaşı alabilirsiniz. 10 ay boyunca size ödenecek tutar toplam 105 bin 190 lira olacak.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALIRKEN SAĞLIK HİZMETLERİNDEN ÜCRETSİZ YARARLANILABİLİYOR MU?
Prime göre 10 ay işsizlik ödeneği veriliyor. İşsizlik ödeneği alanların genel sağlık sigortası primi de yatırılıyor, ailesi de sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyor.

İŞKUR'DAN GELEN İŞ TEKLİFLERİNİ İŞYERLERİ EVİME UZAK OLDUĞU İÇİN KABUL ETMEDİM. İŞSİZLİK ÖDENEĞİM KESİLİR Mİ?
Kurum'un teklif ettiği işi haklı bir neden olmadan reddedenlerin işsizlik ödeneği kesiliyor. Ancak, kayıtlı mesleğine, eğitimine, yaşına, cinsiyetine, sağlık durumuna uygun olmayan, son çalıştığı işin ücret veya çalışma koşullarına yakın olmayan bir işte çalıştırılmak istenmesi durumunda önerilen iş reddedilmiş sayılmıyor. Önerilen işyerinin ikamet edilen yerin belediye mücavir alanları sınırları dışında işyeri olması da aynı kapsamda değerlendiriliyor. Dolayısıyla işsizlik ödeneği de kesilmiyor.

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