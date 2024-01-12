2023’ün en pahalı uçak bileti 156 bin 532 liraya satıldı

2023'ün seyahat karnesi açıklandı. Bir çevrimiçi seyahat platformunun açıkladığı verilere göre, 2023'ün en pahalı uçak bileti İstanbul- New York uçuşunda gidiş-dönüş 156 bin 532 liraya satıldı. Dış hatlarda en pahalı tek yön uçak bileti ise Kuala Lumpur-İstanbul destinasyonunda 93 bin 653 liraya alıcı buldu. İç hatlarda, en pahalı tek yön uçak bileti 8 bin 899 liraya Gaziantep-İzmir, gidişdönüş bileti ise İstanbul- Antalya destinasyonunda 9 bin 241 liraya satıldı. İç hatlarda en ucuz tek yön uçak bileti 249 lira ile İzmir- Trabzon rotası için satılırken, en ucuz iç hat gidiş-dönüş bileti ise 598 liraya satılan Antalya-İzmir bileti oldu.

BAKIRKÖY-KİRAZLI HATTI ŞUBAT'TA AÇILIYOR

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı'nda artık test ve devreye alma çalışmalarına başladıklarını belirterek, "Projemizi Şubat sonunda hizmete alarak İstanbul'a yeni bir hat daha kazandıracağız" dedi. Ankaraİstanbul Süper Hızlı Tren Hattı projesini gündeme aldıklarını anlatan Uraloğlu, "Süper hızlı tren hattımız 344 kilometre olacak. Saatte 350 kilometre hıza ulaşacak trenlerimizle seyahat süresini 80 dakikaya indireceğiz" diye konuştu.



YEŞİL DÖNÜŞÜME 3.2 MİLYAR DOLAR

OYAK Grubu şirketleri arasında yer alan Erdemir ve İsdemir, ülkenin 2053 net sıfır emisyon hedefine katkı sunacak 'Net Sıfır Yol Haritası'nı açıkladı. Erdemir ve İsdemir'in yeşil dönüşüm yolculuğu kapsamında 3 milyar doların üzerinde yatırım planlandığını ifade eden OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, "Kısa dönemli hedefimiz olan, üretilen ham çelik başına karbon emisyonlarımızı, asgari yüzde 25 oranında azaltmak için Erdemir ve İsdemir'de 3.2 milyar dolarlık bir dönüşüm yatırımını 2030 sonuna kadar gerçekleştireceğiz. Bu projeler kapsamında yıllık 1 milyon 710 bin MWh elektrik üretimi kapasiteli GES kurulumu da bulunuyor" dedi. Erdem, projeler için ağırlıklı olarak sürdürülebilirlik koşullu yurt dışı finansman kaynaklarını kullanmayı planladıklarını dile getirerek, şöyle devam etti: "Erdemir ve İsdemir'in ham çelik kapasitesi 2030'a kadar 13 milyon tona ulaşacak. 2016'dan bu yana yeşil dönüşüm konusunda çalışan ve yatırımlar yapan Erdemir ve İsdemir, atacağı adımlarla sektöre yol göstermeye devam edecek."



BEDELLİ ASKERLİK 182 BİN 609 TL

Tuğamiral Zeki Aktürk, Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısında, "Bedelli askerlik tutarı, daha önce yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki artışa sabitlenmişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca Mali ve Sosyal Haklar Genelgesi yayımlanmış, buna göre bedelli askerlik tutarı 182 bin 609 lira 4 kuruş olmuştur. 8 Ocak'tan itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır" ifadelerini kullandı.