2. torba yasada kademeli emeklilik çıkacak mı 2024? EYT’de staj ve çıraklık sigortası geçerli olacak mı? Bağkur tescil affı, 5 yıl erken emeklilik...

Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda devam eden görüşmesi sona erdi. Kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenleme, konutların turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin genel esaslara, izin belgesi düzenlenmesine, idari yaptırımlara ve turizm amaçlı kiralanan konutların tabi olacağı mevzuata ilişkin hükümleri kapsıyor. Tek seferde 100 günde fazlasüreli yapılan kiralamalar ise teklifin kapsamı dışında tutuldu. Konutların turizm amaçlı kiralanabilmesi için turizm amaçlı kiralama sözleşmesi yapılmadan önce izin belgesi alınması gerekecek. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığınca nitelikleri belirlenen plaket, turizm amaçlı kiralama yapılan konutun girişine asılmasına karar verildi. İzin belgesi sahibi, gerçek kişi ise ölüm tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mirasçılar tarafından başvuruda bulunulmaması veya tüzel kişi ise tüzel kişiliğinin sona ermesi durumunda izin belgesi geçersiz hale gelecek. Ancak kullanıcıların hakları, sözleşme süresi sonuna kadar devam edecek.

EV KADINLARINA AYLIK DESTEK

Ev kadınlarını sosyal güvenceye kavuşturmak, emekliliklerini desteklemek için yeni düzenleme yapılacak. Bu kapsamda isteğe bağlı sigorta primlerinin 3'te 1'i devlet tarafından karşılanacak.

Burada yapılacak desteğin Aile ve Gençlik Fonu aracılığıyla sağlanması bekleniyor. Yeni asgari ücret ile en düşük isteğe bağlı sigorta primi 6 bin 400 lira 80 kuruş olurken, düzenlemenin hayata geçirilmesiyle bu tutarın 2 bin 133 lira 60 kuruşu devlet karşılayacak. Ev kadınları aylık 4 bin 267 lira 20 kuruş ödeyerek emekli olabilecek.

Torba Yasa'nın yeni yılın bu ilk gülerinde mecliste görüşülmesi bekleniyor.