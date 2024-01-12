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2. torba yasada kademeli emeklilik çıkacak mı 2024? EYT'de staj ve çıraklık sigortası geçerli olacak mı? Bağkur tescil affı, 5 yıl erken emeklilik...

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) gündemini oldukça meşgul eden ve birçok önemli konuyu içeren torba yasa merakla bekleniyor. Kasım ayında başlanan görüşmelerde ilk 42 madde onaylanmış, şimdi ise dikkatler torba yasanın ikinci bölümünde. İkinci torba yasa ne zaman çıkacak, mecliste görüşülecek mi? Sorularına yanıt aranıyor. Öte yandan, staj ve kademeli emeklilik ile ilgili son dakika açıklama geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 12 Ocak 2024, 19:18 Güncelleme 12 Ocak 2024, 19:18
2. torba yasada kademeli emeklilik çıkacak mı 2024? EYT’de staj ve çıraklık sigortası geçerli olacak mı? Bağkur tescil affı, 5 yıl erken emeklilik...

Meclis, 16 Ocak tarihine kadar olan arasının ardından, torba yasa görüşmelerine hız kazandırarak kısa bir süre içinde tamamlamayı planlıyor. İşte 3600 ek gösterge, kademeli emeklilik gibi önemli konuları içeren 2. torba yasa içeriği ve mecliste beklenen görüşme tarihi.

İstanbul'da gazete ve TV'lerin ekonomi yöneticileriyle bir araya gelen Cevdet Yılmaz ekonomideki son gelişmeleri değerlendirerek, soruları cevaplandırdı.

STAJ VE KADEMELİ EMEKLİLİK DÜZENLEMESİ GELECEK Mİ?

Cevdet Yılmaz staj ve kademeli emeklilik konularında da şunları söyledi: "Sosyal güvenlikle ilgili şu anda bir çalışmamız yok, bu gelecekte olmayacak anlamına gelmiyor, ama sosyal güvenlikle ilgili yapılacak çalışmaların daha bütüncül bir çerçevede, daha kapsamlı, bütün dengelerin gözetildiği bir anlayışla gerçekleşmesi."

TORBA YASA ÇIKTI MI, SON DURUM NEDİR?

Yeni torba yasanın 42 maddelik ilk bölümü Genel Kurulda görüşülerek onaylanmıştı. Yılbaşına girmeden TBMM Genel Kurulu'nda, çalışan emeklilere 5 bin TL verilmesini de içeren torba yasa teklifi de onaylandı. Torba yasa teklifiyle vergi borçlarına karşılık gayrimenkul alınmasına ilişkin maddenin uygulama süresi 31 Aralık 2028'e uzatılıyor. 86 maddelik torba yasanın ikinci bölümü için bütçe görüşmelerinin tamamlanması bekleniyordu. Görüşmelerin son bulması ardından TBMM çalışmalarına ara verdi.

Meclis 16 Ocak günü açılacak ve torba yasa görüşmelerinin kaldığı yerden devam ediyor olacak.

TORBA YASADA NELER VAR?

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, ikinci torba yasada yeni evlenenlere kredinin ilk gündemlerden biri olacağını belirterek, yasada ayrıca emeklilik düzenlemesi, ev hanımlarına emeklilik, taşerona kadro düzenlemelerinin de yer almasının beklendiğini söyledi.

TORBA YASA İÇERİĞİ NE?

Teklifin en önemli başlıklarından bir tanesini fahiş fiyatla mücadele oluşturuyor.

Deprem bölgesinde inşaat ve yapı malzemelerini yüksek fiyattan satan işletmeler için cezalar 10 kat artırılacak.

Torba Teklife göre, ileri tarihli çeklerde vade öncesi ibraz yasağı uzatılacak.

Şans oyunlarında ikramiye dağıtım oranının üst sınırı yüzde 93'e çıkarılacak.

Teklifte, Kur Koruma Mevduat Hesaplarına ilişkin de bir düzenleme yapıldı.

Kurumlar vergisinin istisna süresi 30 Haziran 2024'e uzatılacak.

Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda devam eden görüşmesi sona erdi. Kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenleme, konutların turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin genel esaslara, izin belgesi düzenlenmesine, idari yaptırımlara ve turizm amaçlı kiralanan konutların tabi olacağı mevzuata ilişkin hükümleri kapsıyor. Tek seferde 100 günde fazlasüreli yapılan kiralamalar ise teklifin kapsamı dışında tutuldu. Konutların turizm amaçlı kiralanabilmesi için turizm amaçlı kiralama sözleşmesi yapılmadan önce izin belgesi alınması gerekecek. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığınca nitelikleri belirlenen plaket, turizm amaçlı kiralama yapılan konutun girişine asılmasına karar verildi. İzin belgesi sahibi, gerçek kişi ise ölüm tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mirasçılar tarafından başvuruda bulunulmaması veya tüzel kişi ise tüzel kişiliğinin sona ermesi durumunda izin belgesi geçersiz hale gelecek. Ancak kullanıcıların hakları, sözleşme süresi sonuna kadar devam edecek.

EV KADINLARINA AYLIK DESTEK

Ev kadınlarını sosyal güvenceye kavuşturmak, emekliliklerini desteklemek için yeni düzenleme yapılacak. Bu kapsamda isteğe bağlı sigorta primlerinin 3'te 1'i devlet tarafından karşılanacak.

Burada yapılacak desteğin Aile ve Gençlik Fonu aracılığıyla sağlanması bekleniyor. Yeni asgari ücret ile en düşük isteğe bağlı sigorta primi 6 bin 400 lira 80 kuruş olurken, düzenlemenin hayata geçirilmesiyle bu tutarın 2 bin 133 lira 60 kuruşu devlet karşılayacak. Ev kadınları aylık 4 bin 267 lira 20 kuruş ödeyerek emekli olabilecek.

Torba Yasa'nın yeni yılın bu ilk gülerinde mecliste görüşülmesi bekleniyor.

3600 EK GÖSTERGE MÜJDESİ!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulundu. Işıkhan "Birinci döneme yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini en yakın zamanda hayata geçireceğiz." dedi.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başuzmanı İsa Karakaş, 3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilgili, "1'inci dereceye yükselen memurların 30 yıllık hizmet süresini doldurdukları takdirde emeklilik maaşlarına en az 4 bin 500 lira, emeklilik ikramiyelerine ise en az 150 bin liralık bir yansıma olacağını söyleyebiliriz" dedi.

BAĞKUR PRİM EŞİTLEMESİ

Bağ-Kur'luların emeklilik için prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesi ve SSK'lılar ile eşitlenmesine yönelik çalışma uzun süredir gündemde yer alıyor.

Prim gün sayısının düşürülmesi halinde esnafa erken emeklilik yolu açılacak.

Düzenleme 1 milyon esnaf ve tüccarı kapsayacak. Yasal düzenlemeyle 10 ve altında personel çalıştıran işletmelerde bin 800 gün daha az primle 5 yıl erken emekli olmak mümkün olacak.

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