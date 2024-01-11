Yerli ve milli gurur! İşte 10 maddede Togg’un yeni modeli: T10F

KİTLESİ BÜYÜK
TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, dünyada sedan modelinin pazar payının küçüldüğünü belirterek, sedan kullanıcılarının da beklentilerini karşılayacak, zamanın ruhunu yakalayan, dinamik, cazibesi yüksek ve daha geniş bir kitleye hitap ettiği için fastback modelini tercih ettiklerini ifade etti.
MOBİLİTE MARKASI
'Otomobilden daha fazlası' sloganıyla yola çıkan TOGG, kendisini bir mobilite markası olarak tanımlıyor. Ürünlerini, 'otomobil' yerine 'akıllı cihaz' olarak tanıtan Togg, bu çerçevede, klasik otomobil fuarları yerine teknoloji fuarlarında boy göstermeyi tercih ediyor.
2028'DE UÇACAK
Hyundai, CES 2024'te eVTOL SA-2 uçak konseptini tanıttı. Dikey kalkış ve iniş yapabilen konseptin, pilot dahil 5 kişilik oturma kapasitesi bulunuyor. Şehir içindeki insanları A noktasından B noktasına daha hızlı, güvenli ve uygun fiyatla taşımayı planlayan Hyundai, 2028'de resmi olarak pazara girmeyi hedefliyor. eVTOL S-A2, ilk etapta 25 ila 40 mil arası menzille uçacak.
İLKLERE İMZA ATTI
Horwin'in konsept elektrikli motosikleti dikkatleri üzerine çekti. Bu, dünyanın elektronik kontrollü direksiyona sahip ilk motosikleti olacak.
YENİ BİR ROBOT KÖPEK DAHA
Robot dünyasında seçenekler artmaya devam ediyor. Fuarda Unitree Go2 Robot Dog modeli sergilendi.