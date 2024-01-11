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Yerli ve milli gurur! İşte 10 maddede Togg'un yeni modeli: T10F

Togg’un Las Vegas’ta tanıttığı T10F modeli tasarımıyla öne çıkarken, Türkiye’de en uzun menzile sahip elektrikli otomobillerden birisi olacak. Gelecek yılın Mart veya Nisan ayında önce Türkiye’de, daha sonra Avrupa’da satışa sunulacak...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Ocak 2024 Güncelleme 11 Ocak 2024, 07:02
Yerli ve milli gurur! İşte 10 maddede Togg’un yeni modeli: T10F

TOGG, 2019'da ön gösterimini yaptığı doğuştan elektrikli ikinci akıllı cihazının güncel halini 'T10F' model ismiyle dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2024'te kamuoyu ile paylaştı. Otomobilin tanıtım toplantısı, uluslararası katılımcılar ve medya mensupları tarafından büyük ilgi gördü. İşte T10F'in özellikleri...

BU YIL TEST EDİLECEK
T10X gibi Gemlik'teki akıllı tesiste 'C platformunda' üretilecek. 2025'in Mart veya Nisan ayında önce Türkiye'de satışa sunulacak. Bu yıl içerisinde deneme testleri ve yıl sonunda da deneme üretimleri gerçekleştirilecek. 600 kilometreye varan menzil seçeneği, T10F'i Türkiye'de şu an itibarıyla en yüksek menzilli otomobillerden biri sınıfına soktu. RWD (standart menzil arkadan itiş), RWD (uzun menzil arkadan itiş) ve çift motorlu olmak üzere üç farklı teknik ve iki farklı donanım özelliğiyle pazara çıkacak.

KONTROL T10F'DE
Aynı zamanda harici bir güç kaynağı olarak kullanılmasına olanak tanıyan cihazdan elektrikli aletlere enerji aktarımı (V2L) teknolojisine sahip olacak. Yoğun trafik pilotu asistan özelliği ile kullanıcılar 15 kilometre/ saat hıza kadar olan yoğun trafikte ellerini direksiyondan ayırıp T10F'nin kontrolünde ilerleyebilecek. V2 donanım seviyesinde standart olarak bir çevre görüş kamerası, kör nokta asistanı, sürücü dikkat asistanı, gelişmiş elektronik denge kontrolü özellikleri olacak.

KİTLESİ BÜYÜK
TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, dünyada sedan modelinin pazar payının küçüldüğünü belirterek, sedan kullanıcılarının da beklentilerini karşılayacak, zamanın ruhunu yakalayan, dinamik, cazibesi yüksek ve daha geniş bir kitleye hitap ettiği için fastback modelini tercih ettiklerini ifade etti.

MOBİLİTE MARKASI
'Otomobilden daha fazlası' sloganıyla yola çıkan TOGG, kendisini bir mobilite markası olarak tanımlıyor. Ürünlerini, 'otomobil' yerine 'akıllı cihaz' olarak tanıtan Togg, bu çerçevede, klasik otomobil fuarları yerine teknoloji fuarlarında boy göstermeyi tercih ediyor.

2028'DE UÇACAK
Hyundai, CES 2024'te eVTOL SA-2 uçak konseptini tanıttı. Dikey kalkış ve iniş yapabilen konseptin, pilot dahil 5 kişilik oturma kapasitesi bulunuyor. Şehir içindeki insanları A noktasından B noktasına daha hızlı, güvenli ve uygun fiyatla taşımayı planlayan Hyundai, 2028'de resmi olarak pazara girmeyi hedefliyor. eVTOL S-A2, ilk etapta 25 ila 40 mil arası menzille uçacak.

İLKLERE İMZA ATTI
Horwin'in konsept elektrikli motosikleti dikkatleri üzerine çekti. Bu, dünyanın elektronik kontrollü direksiyona sahip ilk motosikleti olacak.

YENİ BİR ROBOT KÖPEK DAHA
Robot dünyasında seçenekler artmaya devam ediyor. Fuarda Unitree Go2 Robot Dog modeli sergilendi.

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