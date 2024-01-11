Yerli ve milli gurur! İşte 10 maddede Togg’un yeni modeli: T10F

KİTLESİ BÜYÜK

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, dünyada sedan modelinin pazar payının küçüldüğünü belirterek, sedan kullanıcılarının da beklentilerini karşılayacak, zamanın ruhunu yakalayan, dinamik, cazibesi yüksek ve daha geniş bir kitleye hitap ettiği için fastback modelini tercih ettiklerini ifade etti.

MOBİLİTE MARKASI

'Otomobilden daha fazlası' sloganıyla yola çıkan TOGG, kendisini bir mobilite markası olarak tanımlıyor. Ürünlerini, 'otomobil' yerine 'akıllı cihaz' olarak tanıtan Togg, bu çerçevede, klasik otomobil fuarları yerine teknoloji fuarlarında boy göstermeyi tercih ediyor.