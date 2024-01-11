En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Oransal artış nedir? Oransal artış nasıl yapılır? SSK ve Bağ-Kur emeklisine ek zam

Enflasyon zammı yüzde 37.57 çıkan emekli işçi, çiftçi ve esnafa refah payı verilmesi için hazırlıklarda sona gelindi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca yapılan çalışmada SSK ve Bağ- Kur emeklilerine verilecek refah payının seyyanen artış değil, memur emeklileriyle olan 11.68 puanlık farkı kapatacak oransal bir düzenleme olduğu öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a sunulan bu çalışmanın, Kabine toplantısında da değerlendirilmesi bekleniyor. İşçi ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranının yüzde 44-45 olabileceği belirtiliyor.
İKİ AYRI ÇALIŞMA YAPILDI
Kök maaşı düşük olan ve 7 bin 500 liraya tamamlananlar için de ayrı bir çalışma yapıldı. Bu kapsamda, en düşük emekli maaşının 10 bin liranın biraz üstüne çıkarılarak 10 bin 250 lira gibi bir rakam olması durumunda bu kapsamdaki emekli sayısının 4.9 milyon kişiden 5.2 milyona yükseleceği hesaplanıyor.
FARK HESAPLARA AKTARILACAK
Memur emeklileri, toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 15 zammın üstüne 2023 yılı Temmuz- Aralık döneminde oluşan enflasyon farkıyla birlikte yüzde 49.25, işçi ve Bağ-Kur emeklileri de geçen yılın ikinci 6 aylık döneminde oluşan TÜFE artışı oranında yüzde 37.57 zam alacak.
Emekli aylıklarına enflasyon verisi dışında yapılacak zam için yasal değişiklik gerekiyor. Yapılacak yasal değişikliğin 16 Ocak'tan sonra Meclis'e sevk edilmesi bekleniyor. Emekli aylıklarının daha öncesinde verilmesi durumunda ise sonradan aradaki farkın hesaplara aktarılması öngörülüyor.
MALİYET HESABI YAPILDI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca hazırlanan alternatifli çalışmanın teknik ve bütçe çalışması da yapıldı. Emekliye refah payı hesabında, bütçe dengeleri, enflasyonla mücadele sürecine yansıması, deprem, EYT düzenlemesiyle birlikte bu yıl için 500 milyar liralık maliyet de dikkate alınırken, 11.68 puanlık farkın giderilmesine yönelik çalışma Kabine'de de değerlendirilecek.
REFAH PAYI, SEYYANEN ZAM NE DEMEK?
Refah payı, çalışanların enflasyon oranında zam almalarına rağmen olası kur, fiyat gibi dalgalanmalardan korunup mağdur olmamaları için hayata geçirilmiş bir uygulama. Memur, işçi ve emeklilerin aldıkları maaşların enflasyon oranı düşüldükten sonra, hesaplanarak ödenen miktara deniliyor.
Seyyanen zam ise tüm çalışanlara yüzdelik değil eşit zam yapılması anlamına geliyor. Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında tüm memurlara 8 bin 77 lira seyyanen zam yapılmıştı.