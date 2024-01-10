Turizm sektörü 2024’e yarıyıl tatili rezervasyonlarıyla hızlı başladı! Rezervasyonlar yüzde 15 arttı

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, yarıyıl tatili rezervasyonlarının geçen yıla göre yüzde 15 civarında arttığını, bu dönemde en çok ilgiyi kayak merkezleri ve termal tesislerin gördüğünü belirtti.
Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, yarıyıl tatili rezervasyonlarının geçen yıla göre yüzde 15 civarında arttığını, bu dönemde en çok ilgiyi kayak merkezleri ve termal tesislerin gördüğünü belirtti.
Özellikle Uludağ ve Palandöken gibi kayak merkezleri ile termal tesislerin fevkalade rezervasyon akışı sağladığını dile getiren İşler, şöyle konuştu: "Özellikle İstanbul'a yakın olan Sapanca bölgesi, Bursa'daki Uludağ, Denizli ve Afyonkarahisar'daki termal tesisler, Ege ve Akdeniz'deki sahil tesisleri, sömestir için rezervasyon kabulüne devam ediyor. Turizm sektörü sömestirde bereketle 2024'e girmiş olacak. Herkese ve her keseye uygun fiyatlar var."
DOLULUK ARTACAK
Tesislerin doluluk oranlarına değinen İşler, "Şu andaki doluluklar özellikle kayak merkezlerinde ve termal tesislerde yüzde 90'larda. Gözüken o ki tatil yaklaştıkça bu rezervasyon dolulukları yukarı doğru gidecektir" dedi. İşler, Türk turizminin 2023'ü başarıyla tamamladığını, 2024'ün de devlet ve sektörün el ele vermesiyle başarılı bir yıl olacağını düşündüğünü ifade ederek, "Herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı takdirde 2023 rakamlarını geçeceğimizi, tüm zamanların en iyi yılı olacağını öngörüyoruz" diye konuştu.