SSK, BAĞ-KUR, 4C’li emekli zamlı maaş takvimi kesinleşti! 16.2 milyonun o tarihte hesabına geçecek! Tahsis numarası 9,7,5,3,1,8 olanlar...

Son dakika bilgilerine göre, milyonlarca emekli vatandaşın büyük bir merakla beklediği zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri belli oldu. Kademeli olarak hesaplara geçen zamlı maaşlara ilişkin takvim detayları araştırılıyor. İşte merak edilenler...