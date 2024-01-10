SSK, BAĞ-KUR, 4C’li emekli zamlı maaş takvimi kesinleşti! 16.2 milyonun o tarihte hesabına geçecek! Tahsis numarası 9,7,5,3,1,8 olanlar...

Son dakika bilgilerine göre, milyonlarca emekli vatandaşın büyük bir merakla beklediği zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri belli oldu. Kademeli olarak hesaplara geçen zamlı maaşlara ilişkin takvim detayları araştırılıyor. İşte merak edilenler...
Son dakika bilgilerine göre, milyonlarca emekli vatandaşın büyük bir merakla beklediği zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri belli oldu. Kademeli olarak hesaplara geçen zamlı maaşlara ilişkin takvim detayları araştırılıyor. İşte merak edilenler...
OCAK 2024 EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ NASIL OLACAK?
4A-SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
SSK emeklileri sigorta tahsis numarasının son hanesine göre; 17-26 Ocak tarihinde, Bağ-Kur emeklileri ise de 25-28 Ocak tarihinde maaşlarını alacaklar.
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar Ocak ayının 17'sinde
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar Ocak ayının 18'inde
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar Ocak ayının 19'unda
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar Ocak ayının 20'sinde
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar Ocak ayının 21'sinde
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar Ocak ayının 22'sinde
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar Ocak ayının 23'ünde
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar Ocak ayının 24'ünde
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar Ocak ayının 25'inde
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar Ocak ayının 26'sında emekli maaşı ödemesini alacak.
4B-BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar Ocak ayının 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar Ocak ayının 26'sınde,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar Ocak ayının 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar Ocak ayının 28'inde emekli maaşı ödemesi alacak.