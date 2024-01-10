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SSK, BAĞ-KUR, 4C'li emekli zamlı maaş takvimi kesinleşti! 16.2 milyonun o tarihte hesabına geçecek! Tahsis numarası 9,7,5,3,1,8 olanlar...

Ocak ayıyla birlikte zamlı maaşlar hakkında aramalar hız kazandı. Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bağlı SSK'lı emekliler ve Bağ-Kur'lular için emekli maaşı ödemeleri, tahsis numarasının son hanesine göre belirlenen tarih aralıklarıyla düzenleniyor. İşte Ocak ayı zamlı SSK, BAĞKUR ve 4C'li emekli zamlı maaş takvimi...

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Giriş Tarihi 10 Ocak 2024, 06:56 Güncelleme 10 Ocak 2024, 07:11
SSK, BAĞ-KUR, 4C’li emekli zamlı maaş takvimi kesinleşti! 16.2 milyonun o tarihte hesabına geçecek! Tahsis numarası 9,7,5,3,1,8 olanlar...

Son dakika bilgilerine göre, milyonlarca emekli vatandaşın büyük bir merakla beklediği zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri belli oldu. Kademeli olarak hesaplara geçen zamlı maaşlara ilişkin takvim detayları araştırılıyor. İşte merak edilenler...

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OCAK 2024 EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ NASIL OLACAK?

4A-SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

SSK emeklileri sigorta tahsis numarasının son hanesine göre; 17-26 Ocak tarihinde, Bağ-Kur emeklileri ise de 25-28 Ocak tarihinde maaşlarını alacaklar.

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar Ocak ayının 17'sinde

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar Ocak ayının 18'inde

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar Ocak ayının 19'unda

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar Ocak ayının 20'sinde

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar Ocak ayının 21'sinde

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar Ocak ayının 22'sinde

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar Ocak ayının 23'ünde

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar Ocak ayının 24'ünde

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar Ocak ayının 25'inde

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar Ocak ayının 26'sında emekli maaşı ödemesini alacak.

4B-BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar Ocak ayının 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar Ocak ayının 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar Ocak ayının 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar Ocak ayının 28'inde emekli maaşı ödemesi alacak.

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